Basket Serie C. La WBT Calolziocorte non si sblocca

Lecchesi sconfitti 74-66 sul campo di Verolanuova

Miglior marcatore Stefano Radaelli con 24 punti

VEROLANUOVA (BS) – Una partenza sprint e un buon primo tempo non bastano alla WBT Calolziocorte per trovare la prima vittoria della stagione. I lecchesi hanno perso 74-66 sul campo della SAS Pellico Verolanuova.

L’inizio dei ragazzi di coach Ivano Perego è da favola (1-11) ma i padroni di casa si avvicinano un passo alla volta e alla fine del primo tempo il risultato è di sostanziale parità (38-37).

L’attacco della formazione lecchese si pianta di colpo nel terzo quarto, con soli sei punti segnati. Verolanuova prende il comando delle operazioni e non mollerà più il boccino. La WBT proverà un rientro alla fine dell’ultimo quarto, arrivando sino a quattro punti di svantaggio, ma non oltre.

Bella prova di Stefano Radaelli, autore di 24 punti e unico calolziese in doppia cifra.

“Non si può rovinare una partita giocata alla grande da parte dei miei ragazzi con un blackout come quello del terzo quarto – dichiara coach Perego – peccato perché ho visto una squadra che ha lottato e, nonostante qualche errore evitabile, non ha mai abbassato la testa. È difficile dirlo dopo una sconfitta così, ma siamo sulla strada giusta”

ASA PELLICO VEROLANUOVA – WBT CALOLZIOCORTE 74-66

PARZIALI: 22-23, 38-37, 56-43

CALOLZIOCORTE: Radaelli 24, Dal Barba 9, Rusconi 8, Bonfanti 6, Chillon 6, Gotti 5, Arnaboldi 2, Colosimo 2, Longhi 2, Galli 2, Ciobotariov n.e, Parravicini n.e, All. Perego