Basket Serie C. La WBT Calolziocorte perde partita e Radaelli

OLGINATE – Nell’anticipo della prima giornata di ritorno, che si sarebbe dovuta disputare il prossimo 3 gennaio, la WBT Calolziocorte perde partita e Stefano Radaelli, uscito dolorante a sette minuti dalla fine del match, quando ormai la sfida contro la NBB Mazzano era già ampiamente compromessa.

Calolziocorte parte dal “meno trentuno” dell’andata e dimostra subito di aver imparato la lezione. I lecchesi subiscono quasi trenta punti nel primo quarto (17-27) e tengono botta nel secondo, andando negli spogliatoi con tredici punti da recuperare.

Nonostante l’impegno, nel secondo tempo sono i bresciani a mantenere il controllo della partita, non lasciando mai ai volenterosi padroni di casa la possibilità di rientrare in partita (61-87).

L’infortunio di Radaelli – miglior marcatore dei calolziesi con 13 punti – rende la serata amarissima, in vista del difficile impegno di sabato contro Ospitaletto, da disputarsi senza l’ala mandellese.

“Questa gara non è stata un passo indietro rispetto alle ultime due ottime prestazioni – dichiara coach Ivano Perego – mi resta il rammarico che, se credessimo di più nelle nostre capacità, potremmo toglierci qualche soddisfazione maggiore”.

PARZIALI: 16-24; 32-36; 48-52

CALOLZIOCORTE: Radaelli 13, Rusconi 10, Dal Barba 8, Arnaboldi 7, Longhi 7, Galli 7, Bonfanti 6, Parravicini 4, Gotti 3, Colosimo 1, Ciobotariov, Chillon n.e, All. Perego.