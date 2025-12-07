Basket Serie C. La WBT Calolziocorte spaventa la prima della classe

Bottanuco vince di soli 3 punti (86-89)

“Arbitri non all’altezza della situazione” dichiara coach Perego

OLGINATE – È mancata solo la vittoria a coronare la splendida prestazione di ieri della WBT Calolziocorte, in casa contro l’Ecoproject Bottanuco. I lecchesi si sono arresi solo nel finale di gara, perdendo di tre lunghezze (86-89).

L’inizio di gara tutto di marca bergamasca potrebbe far pensare a una facile vittoria per la capo classifica, negli spogliatoi con dodici punti di vantaggio rispetto ai ragazzi di coach Ivano Perego (39-51).

La WBT inizia ad accorciare nel terzo quarto e si lancia in una furiosa rimonta nell’ultima frazione. A un minuto dalla sirena finale i tifosi calolziesi sentono l’odore della vittoria, coi lecchesi avanti di tre punti. Purtroppo Bottanuco, esperta e spietata, ribalta il match negli ultimi sessanta secondi e vince.

Da segnalare i 23 punti di Jacopo Bonfanti e i 20 di Stefano Radaelli.

A fine gara un furioso coach Perego punta il dito contro la coppia di arbitri. “Arrivare il giorno del match sul parquet e trovarsi una coppia arbitrale non all’altezza della situazione fa arrabbiare perché rovina praticamente tutto quanto di buono è stato fatto; Bottanuco non ha rubato assolutamente nulla perché è davvero uno squadrone, però vedere certi fischi poco comprensibili soprattutto nei momenti caldi della partita lascia davvero l’amaro in bocca. Ai miei ragazzi non solo non posso rimproverare nulla, ma devo solo fare loro i complimenti per la partita disputata perché siamo stati vicini alla perfezione”.

WBT CALOLZIOCORTE – ECOPROJECT BOTTANUCO 86-89

PARZIALI: 17-29; 39-51; 59-69

CALOLZIOCORTE: Bonfanti Jacopo 23, Radaelli Stefano 20, Rusconi Martino 15, Dal Barba Alessandro 11, Arnaboldi Edoardo 10, Longhi Samuele 4, Galli Riccardo 2, Colosimo Luca 1, Ciobotariov Alexandr 0, Gotti Claudio 0, Chillon Edoardo ne, Parravicini Giorgio ne, All. Perego