Basket Serie C. La WBT corsara sul campo di Cernusco

I calolziesi vincono 65-71

“Grande iniezione di fiducia” dichiara coach Perego

CERNUSCO SUL NAVIGLIO – Primo sorriso lontano dal PalaRavasio per la WBT Calolziocorte. I ragazzi del presidente Dario Brini hanno espugnato il campo della Libertas Cernusco nel turno infrasettimanale di campionato.

Cernusco prova a impostare un gioco sbarazzino, mentre i lecchesi vogliono ritmi più lenti e ragionati. Ne esce una partita senza reali padroni che resta in equilibrio per tutti i primi tre quarti, conclusi sul punteggio si 56-53 per la formazione milanese.

A fare la differenza nell’ultima frazione è la difesa dei ragazzi di coach Ivano Perego – solo 9 puntui concessi – e la maggior precisione dalla lunetta.

La partita si chiude sul punteggio di 65-71. Miglior marcatore Edoardo Arnaboldi con 19 punti. Doppia cifra anche per Stefano Radaelli (13) e Riccardo Galli (12).

“I due punti conquistati in trasferta sono importanti per diversi motivi: prima di tutto siamo tornati alla vittoria dopo due sconfitte consecutive anche se una delle due partite era stata molto ben giocata a Gussago- dichiara coach Perego – siamo riusciti a smuovere ancora la classifica mettendo fieno in cascina per il proseguo del campionato, abbiamo ottenuto il primo successo fuori dal PalaRavasio riscattando la prova negativa di sabato contro Casalasco e soprattutto ci dà una grande iniezione di fiducia in vista delle prossime gare”.

LIBERTAS CERNUSCO – WBT CALOLZIOCORTE 65-71

PARZIALI: 17-21; 40-39; 56-53

CALOLZIOCORTE: Galli 12, Arnaboldi 19, Rusconi 4, Parravicini n.e, Gotti 4, Bonfanti 8, Ciobotariov n.e, Chillon, Colosimo, Longhi 4, Radaelli 13, Del Barba 7. All. Perego.