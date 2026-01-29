Basket Serie C. La WBT inciampa a Busnago

Lecchesi sconfitti 84-75 dalla Fortitudo

“Spenta la luce nell’ultimo quarto”

BUSNAGO – La WBT Calolziocorte non riesce a dare continuità ai risultati di questa stagione. Alla bella vittoria casalinga di sabato scorso ha fatto seguito una pesantissima sconfitta sul campo della Fortitudo Busnago, società in lotta per la salvezza come i ragazzi di coach Ivano Perego.

La partita per la WBT sembra mettersi sui giusti binari dopo un primo tempo chiuso avanti di quattro lunghezze (39-39). Nella ripresa la situazione migliora ancora: i lecchesi provano la fuga e arrivano anche ad avere la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto.

Proprio mentre tutto sembrava mettersi bene, la formazione lecchese si inceppa. L’ultimo quarto i padroni di casa ribaltano il match e lasciando ai calolziesi un amaro foglietto giallo (84-75)

Ulteriore nota negativa l’aver perso la differenza canestri, avendo espugnato il campo avversario all’andata con una vittoria di soli tre punti (60-63).

“Quando sembrava potessimo prendere il controllo della partita e portare a casa la vittoria si è completamente spenta la luce con i padroni di casa che sono rientrati prepotentemente in partita – dichiara coach Perego – dopo il sorpasso di inizio ultimo quarto, Busnago è riuscita a controllare la partita ,non permettendoci più di rientrare”

FORTITUDO BUSNAGO – WBT CALOLZIOCORTE 84-75

PARZIALI: 18-15; 35-39; 58-60

CALOLZIOCORTE: Radaelli 18, Rusconi 18, Arnaboldi16, Dal Barba 9, Longhi 7, Galli 3, Gotti 2, Viganò 2, Bonfanti, Chillon, Colosimo, Parravicini n.e, All. Perego