Basket Serie C. La WBT inciampa sul campo di Manerbio

I bresciani vincono 90-76

Miglior marcatore Martino Rusconi con 15 punti

MANERBIO – Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive della WBT Calolziocorte. La formazione di coach Ivano Perego ha perso sabato 29 novembre sul campo del Manerbio Basket.

La partenza della formazione bresciana è di quelle che non fanno prigionieri. Manerbio chiude il primo parziale sul punteggio di 29-12 e allunga ulteriormente nella seconda frazione, andando negli spogliatoi con oltre venti punti di margine (47-26).

Con la partita già in ghiaccio dopo venti minuti, la WBT riesce a rendere meno amaro il distacco nella ripresa, perdendo col punteggio di 90-76.

Coach Perego loda il secondo tempo dei suoi giocatori. “i ragazzi hanno dimostrato che quando vogliamo possiamo dare del filo da torcere a tutti, dobbiamo solo approcciare al meglio la partita e non commettere le solite disattenzioni che poi possono rivelarsi decisive”.

Settimana prossima i lecchesi avranno una bella “gatta da pelare” con la sfida interna contro la capolista Bottanuco.

MANERBIO BASKET – WBT CALOLZIOCORTE 90-76

PARZIALI: 29-12; 47-26; 75-49

CALOLZIOCORTE: Rusconi 15, Arnaboldi 13, Longhi 12, Bonfanti 11, Radaelli 9, Dal Barba 7, Colosimo 4, Gotti 3, Ciobotariov 2, Parravicini n.e, All. Perego