Basket Serie C. Mantova espugna il PalaRavasio

Calolziesi battuti col punteggio di 64-76

A fine gara le dimissioni di coach Perego per motivi lavorativi

OLGINATE – Seconda sconfitta consecutiva per la WBT Calolziocorte. Al PalaRavasio di Olginate passa il S. Pio X Mantova, vincendo col punteggio di 64-76.

La gara tra calolziesi e mantovani è stata combattuta fin dall’inizio. Dopo un primo quarto di sostanziale parità (19-20) Mantova allunga nella seconda frazione (33-39).

Nella ripresa Calolziocorte ci prova ma la poca precisione al tiro permette ai mantovani di uscire imbattuti (64-76).

Miglior marcatore del match Stefano Radaelli con 19 punti.

“La nostra squadra ha giocato con grande cuore, restando agganciata alla partita per lunghi tratti e mettendo più volte in difficoltà gli avversari – dichiara coach Perego – solo percentuali deficitarie nei momenti chiave hanno impedito di concretizzare quanto costruito e di portare a casa due punti che, per quanto espresso sul parquet, sarebbero stati pienamente meritati”.

Al termine della partita è stato poi annunciato che coach Perego non sarà più allenatore della prima squadra a causa di sopraggiunti impegni lavorativi.

WBT CALOLZIOCORTE – SAN PIO X MANTOVA 64-76

PARZIALI: 19-20; 33-39; 44-52

CALOLZIOCORTE: Galli 5, Arnaboldi, Rusconi 11, Gotti, Bonfanti 7, Ciobotariov n.e, Viganò 5, Chillon, Colosimo, Longhi 13, Radaelli 19, Del Barba 4. All. Perego.