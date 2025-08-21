Basket Serie C. Riparte la stagione della Carpe Diem Calolzio

Tutti in palestra venerdì 22 agosto

Tanti volti nuovi agli ordini di coach Ivano Perego

CALOLZIOCORTE – Venerdì 22 agosto ricomincerà la nuova stagione per la Carpe Diem Calolziocorte. Coach Ivano Perego avrà ai suoi ordini in roster quasi completo, eccezion fatta per l’ala Stefano Radaelli, che si aggregherà al gruppo la prossima settimana.

La formazione del presidente Dario Brini è stata ampiamente rinnovata, con diversi nuovi acquisti a roster. I più intriganti sono sicuramente Alessandro Del Barba – proveniente da Morbegno – e il lungo bergamasco Claudio Gotti, da Busnago. Interessanti anche l’erbese Arnaboldi e il brianzolo Bonfanti, ex Agrate Canarins. I nuovi acquisti si uniranno ai confermati Longhi, Galli, Rusconi, Colosimo e Radaelli, oltre ai giovani Chillon e Chobotariov in doppio tesseramento con la U19 di Bernareggio.

“Tutti i ragazzi sono carichi e vogliosi di fare bene, io sono soddisfatto della squadra costruita, col budget che avevamo sono riuscito a ottenere i giocatori che avevo in mente, tutte prime scelte – dichiara il coach – non saremo i più forti o più tecnici, l’obiettivo è diventare quelli con “più voglia”, pronti a sacrificarsi l’uno per l’altro. Mi piacerebbe essere la sorpresa del campionato, al momento non abbiamo un obiettivo specifico diverso”.

La Carpe Diem si presenterà ufficialmente ai giornalisti lunedì 25 agosto alle 20.15 al PalaRavasio di Olginate.