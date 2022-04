Basket Serie C Silver. Calolzio torna alla vittoria, Mandello ancora ko

Ottima prestazione dei ragazzi di coach Angelo Mazzoleni

OLGINATE – Torna alla vittoria l’Enginux Calolziocorte lo fa con una prestazione molto convincente contro i Rams di Daverio, battuti con oltre venti punti di scarto.

La formazione lecchese ritrova Xavier Brown, Samuele Longhi e Luca Farinatti ed è tutta un’altra musica. Calolzio segna ventiquattro punti nel solo primo quarto (24-18) e difende il margine ottenuto nella seconda frazione (36-30).

Il terzo quarto è quello decisivo: i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni tirano giù la saracinesca – solo 11 punti concessi agli avversari – e volano via sino a toccare i venti punti di margine alla sirena finale (77-56).

Ottima prova del giovanissimo – classe 2004! – Longhi, miglior marcatore del match a quota 16 punti.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – RAMS DAVERIO 77-56

PARZIALI: 24-18; 36-30; 57-41

CALOLZIOCORTE: Longhi 16, Farinatti 11, Meroni 11, Brown 9, Fontana 8, Pirovano N. 7, Pirovano M. 5, Rusconi 4, Crevenna 4, Mazzoleni 2, Minari, Galli. All. Mazzoleni.

FAGNANO OLONA – Pesante sconfitta sul campo della Virtus Olona per una Tecnoadda Mandello orfana dell’infortunato Michele Crippa e di Stefano Radaelli, in Perù per i prossimi sei mesi a lavorare in una missione Mato Grosso.

Già dal primo quarto i padroni di casa approfittano degli errori al tiro del mandellesi (22-12). La Virtus Olona usa la difesa a zona e la Tecnoadda non riesce mai a fare canestro – 23% a fine gara! – sprofondando sotto di quindici lunghezze già alla fine del secondo quarto.

Nella ripresa i varesini restano in pieno controllo della gara, vincendo col punteggio di 77-59.

L’unico mandellese in doppia cifra è Giacomo Marrazzo, 10 punti per lui.

“Partita storta fin dall’inizio, tirando malissimo anche da sotto. Se non si riesce a fare canestro diventa dura vincere. Adesso ricomincia il girone di ritorno e dobbiamo darci una svegliata, i play-out sono troppo vicini. Dobbiamo ritrovare la condizione fisica, anche sequesta sera non ho visto neanche la giusta voglia di vincere contro una squadra assolutamente abbordabile” dichiara coach Federico Tocalli.

VIRTUS OLONA – TECNOADDA MANDELLO 77-59

PARZIALI: 22-12; 41-26; 63-42

MANDELLO: Marrazzo 10, Ratti 6, Paduano 9, Crippa G,. Motta 8, Niang 4, Balatti 6, Allevi 4, Melzi 8, Lafranconi 1, De Gregorio 3. All. Tocalli.