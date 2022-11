Basket Serie C Silver. Enginux Calolzio “sei” grande!

Espugnata Morbegno, sesta vittoria di fila!

Ottima prova di Pirovano, autore di 16 punti

MORBEGNO – L’Enginux Calolziocorte “ingrana la sesta” espugnando il difficile campo della Pezzini Morbegno, al termine di una gara combattuta.

Nel primo quarto i valtellinesi non trovano risposta per il pimpante Mattia Pirovano, autore di un parziale di otto punti consecutivi. Calolziocorte vola via (16-25) e resiste al ritorno dei padroni di casa, andando al riposo con sette punti di vantaggio (33-40).

Al rientro degli spogliatoi sono ancora i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni a tenere in mano la partita. Dopo aver ulteriormente allungato alla fine del terzo quarto (45-58), Calolzio subisce il talento dell’ex pro finlandese Vilho – 28 punti per lui – senza mai perdere il comando della partita.

L’Enginux espugna il campo della Pezzini (63-67) e mette in tasca la sesta vittoria consecutiva, preparandosi al meglio per il big match di settimana prossima contro la capolista Novate.

“Siamo contenti della sesta vittoria consecutiva, così andiamo più tranquilli a giocare settimana prossima contro Novate – dichiara coach Mazzoleni – abbiamo preso subito in mano la partita nel primo quarto grazie a un ottimo Pirovano. Nei quarti centrali abbiamo fatto buone giocate, nell’ultimo abbiamo toccato i quindici punti di vantaggio ma loro sono rientrati. Morbegno è una squadra che segna tanti punti, noi siamo stati bravi a tenerli a un punteggio basso”.

PEZZINI MORBEGNO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 63-67

PARZIALI: 16-25; 33-40; 45-58

CALOLZIOCORTE: Paduano n.e, Meroni 13, Pirovano 16, Castagna 11, Carcano, Rusconi 11, Minari n.e, Longhi 4, Crippa M. 6, Tentori 4, Crippa R. 2