Basket Serie C Silver. Enginux/Cerro Maggiore, non c’è il due senza il tre…

Terza sfida in cinque anni tra le due formazioni

I calolziesi hanno sempre passato il turno

CALOLZIOCORTE – Per la terza volta negli ultimi cinque anni Enginux Calolziocorte e Pallacanestro Cerro Maggiore si affronteranno nei play-off di serie C Silver. I ricordi sono dolci per i calolziesi, entrambe le volte vincitori delle serie: nel 2019 a Cerro Maggiore i lecchesi si presero la CGold, lo scorso anno il pass per la finale persa contro MiGames.

“Loro sono sicuramente una buona squadra, a livello statistico segnano pochi punti in più, e ne subiscono anche qualcuno più di noi – dichiara coach Angelo Mazzoleni – la caratteristica principale del loro quintetto è che è composto da tiratori, tutti possono segnare dalla lunga distanza. Noi dovremo giocare al nostro ritmo, mantenendo le caratteristiche che ci hanno permesso di arrivare fin qui”.

La Cerro Maggiore di quest’anno è differente da quella della scorsa stagione. Tre quinti del quintetto è cambiato, compreso il bomber Ballarate, ma i giocatori che sono arrivati sono altrettanto temibili. “Loro sono sicuramente in grande forma, avendo vinto cinque delle ultime sei partite giocate. Noi siamo reduci dalla brutta sconfitta contro Gorle, ma prima avevamo vinto quattro delle ultime cinque partite. Sarà sicuramente una sfida dura”.

Gara 1 tra Cerro Maggiore e Calolziocorte si disputerà nel comune milanese sabato 22 aprile alle ore 21. Mercoledì 26 la prima sfida casalinga per la Enginux, alle ore 21.30 al PalaRavasio di Olginate.

La serie è al meglio delle cinque partite. Chi vincerà sarà automaticamente ammesso al campionato di serie C Regionale del prossimo anno. La perdente avrà ancora un turno per guadagnarsi la salvezza, pena la retrocessione in Serie D.