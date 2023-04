Basket Serie C Silver. Grande Calolzio, espugnata Cantù

Gran vittoria per i ragazzi di coach Mazzoleni

Ottima prestazione di Leonardo Meroni (19 punti)

CANTÙ – Fantastica vittoria per un’incerottata Enginux Calolziocorte – solo nove giocatori a referto – sul campo dell’ABC Cantù, seconda forza del campionato.

I calolziesi fanno subito capire di non essere andati in gita (2-10), ma Cantù ha talento in abbondanza e prima ricuce – 20-23 alla fine del primo quarto – e poi sorpassa, andando negli spogliatoi con otto punti di vantaggio (48-40).

Nella terza frazione accade l’inaspettato: Calolzio domina (10-27) e ribalta completamente la partita con un super Leonardo Meroni, che chiuderà il suo match con 19 punti a referto. I padroni di casa non mollano e si avvicinano fino a due soli punti, ma non oltre.

Calolzio festeggia una vittoria difficile (80-84) e conferma il suo quarto posto in classifica “in condominio”, in attesa del match di Villasanta di oggi.

Molto soddisfatto coach Angelo Mazzoleni. “Grande vittoria in casa della seconda in classifica. Siamo partiti forte ma, dopo un calo di tensione del terzo quarto, abbiamo fatto un gran parziale nel terzo quarto, con Padu e Leo sugli scudi. Nel quarto quarto abbiamo rischiato qualcosina alla fine, ma sono comunque contentissimo per i ragazzi, dopo una settimana di allenamenti difficili. Bravi tutti”

ABC CANTÙ – ENGINUX CALOLZIOCORTE 80-84

PARZIALI: 20-23; 48-40; 58-67;

CALOLZIOCORTE: Paduano 11, Meroni 19, Pirovano 11, Castagna 4, Mazzoleni 4, Rusconi 10, Longhi 8, Crippa M 12, Tentori 5