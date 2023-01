Basket Serie C Silver. Il prossimo fine settimana comincia il girone di ritorno

Calolzio riparte dalla sfida interna contro Erba

Mandello cerca i due punti sul campo di Villasanta

LECCO – Enginux Calolziocorte e Tecnoadda Mandello sono pronte a ripartire col girone di ritorno del campionato di Serie C Silver. Calolziesi e mandellesi non sono in una posizione di classifica felice, coi lariani che sono in piena zona retrocessione.

Venerdì al PalaRavasio (h. 21.30) l’Enginux affronterà il Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa, cercando di porre fine alla tremenda striscia di tre sconfitte consecutive, dovuta principalmente ai troppi infortuni. Coach Angelo Mazzoleni ripartirà dalla batosta di Gorle (-23) per rilanciare la sua squadra, che comunque è ancora in zona play-off.

“Quest’anno abbiamo ringiovanito il roster, dobbiamo migliorare il mix tra giovani e vecchi. Abbiamo alternato buone prestazioni ad altre in cui abbiamo peccato di concentrazione – dichiara coach Mazzoleni – nella seconda parte di stagione dobbiamo migliorare la mentalità per salire più in alto possibile nella classifica. La pausa ci ha aiutato perché avevamo avuto troppi infortuni. Al rientro contro Erba, anche se non siamo messi bene fisicamente, cercheremo di fare di tutto per portare a casa il risultato”.

Mandello tornerà in campo domenica alle 18 contro Villasanta, quinta forza del campionato. I ragazzi di coach Federico Tocalli hanno vinto due delle ultime tre partite disputate e dovrebbero avere in campo anche Ibrahim Niang, fermato da un problema al ginocchio prima delle vacanze di Natale.

“Il girone d’andata non è stato positivo, dato che siamo ancora in zona retrocessione. Abbiamo avuto troppi alti e bassi, soprattutto bassi, e non siamo riusciti a trovare continuità di risultati – dichiara l’allenatore mandellese – durante la pausa abbiamo recuperato Niang, però, per vari problemi, ci siamo allenati in pochi.

Per il girone di ritorno dobbiamo sicuramente migliorare la difesa e riuscire a trovare continuità di risultati e di gioco”.