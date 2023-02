Basket Serie C Silver. Mandello e Calolzio, serata storta

L’Enginux segna solo 51 punti contro Appiano

Crollo Mandello contro la Fortitudo Busnago

CADORAGO – Altra sconfitta esterna per l’Enginux Calolziocorte. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni hanno pagato le rotazioni corte sotto canestro e la serata sottotono di qualche giocatore, perdendo contro la Novacaritas Appiano Gentile.

L’inizio di gara è subito in salita per i lecchesi, che mettono nel cesto avversario la miserie di sei punti in un quarto (17-6). Calolzio si rimette in pista nei due quarti centrali e aggancia gli avversari nell’ultima frazione, dopo un lunghissimo inseguimento. Purtroppo per i tifosi calolziesi, nel finale di gara Appiano è più chirurgica e vince col punteggio di 59-51.

Miglior marcatore per l’Enginux Mattia Pirovano a quota 11. Doppia cifra anche per Riccardo Crippa (10).

Piuttosto deluso coach Mazzoleni. “Stasera è stata più difficile del previsto, siamo partiti molto male con scelte troppo affrettate. Loro hanno giocato un buon basket, ma nel secondo quarto ci siamo ripresi. Dopo un discreto terzo quarto, siamo arrivati in parità nell’ultimo, ma alla fine abbiamo preso troppi tiri frettolosi che ci hanno condannato”

NOVACARITAS APPIANO G. – ENGINUX CALOLZIOCORTE 59-51

PARZIALI: 17-6; 30-25, 42-38

CALOLZIOCORTE: Paduano 5, Meroni 5, Pirovano 11, Castagna 4, Mazzoleni, Carcano 5, Minari n.e, Longhi 7, Galli 2, Papini, Tentori 2, Crippa r. 10

MANDELLO – Pessima serata per la Tecnoadda Mandello di coach Federico Tocalli. Gli arancioblu sono stati battuti in maniera nettissima dalla Fortitudo Busnago, che vendica così la sconfitta subita dai mandellesi nel girone d’andata.

Mandello entra in campo piuttosto piatta e Busnago ne approfitta per chiudere il primo tempo con quindici punti di margine (25-41).

La ripresa vede gli ospiti allungare ulteriormente il divario. La tardiva reazione dei lariani arriva solo contro le seconde linee avversarie, negli ultimi minuti di gara, riuscendo solo a rendere il divario accettabile (65-80).

“È stata la prima scoppola della stagione, non c’è mai stata partita – dichiara coach Tocalli – abbiamo tirato 3/18 da due nel primo tempo e toccato i trenta punti di svantaggio nel terzo quarto. Non abbiamo mai lottato e giocato con voglia, se giochi con questo atteggiamento con squadre del genere è chiaro che poi perdi. Il campionato è lungo, dobbiamo continuare a crederci, a partire dalla partita di domenica prossima contro Erba”.

TECNOADDA MANDELLO – FORTITUDO BUSNAGO 65-80

PARZIALI: 13-18, 25-41, 36-65

MANDELLO: Marrazzo 8, Pozzi n.e, Ratti 9, Puglisi, Niang 6, Balatti 3, Longhi 7, Lafranconi 2, Combi 3, Radaelli 18, Scala, De Gregorio 9. All. Tocalli.