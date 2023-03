Basket Serie C Silver. Orgoglio Calolzio, rimontata Vimercate

Pessimo primo quarto, poi la svolta

Un glaciale Rusconi – 18 punti! – chiude il match dalla lunetta

OLGINATE – L’Enginux Calolziocorte batte la Di. Po. Vimercate sul campo di casa del PalaRavasio di Olginate e “offre un assist” a Mandello che, se espugnasse il campo di Cantù questa sera, potrebbe agganciare i brianzoli in classifica.

L’inizio dei ragazzi di coach Angelo Mazzoleni è sconcertante e Vimercate ne approfitta per chiudere il primo quarto con un’ampia doppia cifra di vantaggio (7-21). Nella seconda frazione l’esperienza di Simone Paduano scuote Calolzio (24-28) ma l’immarcabile Giacomo Zanchetta mantiene i brianzoli avanti (29-39).

Nella ripresa Calolzio va in bonus dopo tre minuti. Quello che potrebbe essere uno svantaggio si dimostra una fortuna, con gli ospiti che sono largamente imprecisi dalla lunetta. L’Enginux mette il naso avanti per la prima volta con una tripla di Samuele Longhi (44-43), ma Vimercate non ha intenzione di cedere (48-50)

Nell’ultimo quarto sale in cattedra il giovanissimo Francesco Castagna, autore di 11 pesantissimi punti. Durante il convulso finale sarà poi Martino Rusconi – miglior marcatore lecchese a quota 18 – a sigillare il match dalla lunetta, con quattro liberi decisivi (70-65)

“Siamo partiti abulici, sbagliando troppo in attacco e non pungendo in difesa – dichiara coach Mazzoleni – a partire dal terzo quarto abbiamo difeso meglio, il tiro da fuori ha ricominciato a entrare ed è andata bene. Abbiamo sofferto, ma è bello vincere partite così”

ENGINUX CALOLZIOCORTE – DI. PO. VIMERCATE 70-65

PARZIALI: 7-21; 29-39; 48-50

CALOLZIOCORTE: Paduano 6, Meroni, Pirovano 4, Castagna 11 ,Mazzoleni, Rusconi 18, Longhi 13, Galli n.e, Crippa M. 14, Papini n.e, Tentori 4, Crippa R.. All. Mazzoleni