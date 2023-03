Basket Serie C Silver. Pesanti sconfitte per Calolzio e Mandello

Netta sconfitta di Calolzio contro la capolista

Mandello perde a Vimercate, retrocessione a un passo

OLGINATE – Una titubante Enginux Calolziocorte non può bastare per fermare la corsa dell’O.SA.L. Novate, formazione che guida il girone blu del campionato di Serie C Silver.

Fin dai primi minuti della gara gli ospiti si fanno preferire, chiudendo il primo quarto sopra di sette lunghezze (10-17). Nella seconda frazione coach Angelo Mazzoleni trova insperate energie dal diciottenne Riccardo Galli, ma Novate resta in controllo e va negli spogliatoi con quasi venti punti di vantaggio (22-39).

Per quanto riguarda la ripresa, poco da dire. I ragazzi di coach Mazzoleni vincono il terzo periodo (15-14) ma crollano verticalmente nell’ultimo, non riuscendo mai a ridurre lo svantaggio sotto la doppia cifra e perdendo con trenta punti esatti di scarto (49-79).

“Una partita iniziata male e finita peggio – dichiara coach Mazzoleni – dobbiamo girare pagina in fretta e presentarci a Cantù settimana prossima con un atteggiamento diverso”

ENGINUX CALOLZIOCORTE – O.SA.L. NOVATE 49-79

PARZIALI: 10-17; 22-39; 37-53

CALOLZIOCORTE: Paduano, Meroni 6, Pirovano 4, Castagna 6, Rusconi 12, Minari 4, Longhi 1, Galli 6, Crippa M. 4, Papini n.e, Tentori 6, Crippa R. All. Mazzoleni

VIMERCATE – Alla Tecnoadda Mandello serviva una vittoria per continuare a sperare in una difficile salvezza, è arrivata invece una sconfitta piuttosto netta sul campo di una diretta concorrente, la Di. Po. Vimercate.

Mandello parte molto male fin dal primo quarto (26-16) e paga una difesa troppo molle per tutto il primo tempo, andando negli spogliatoi con quasi cinquanta punti subiti (47-33).

I ragazzi di coach Federico Tocalli tirano fuori l’orgoglio nella ripresa e arrivano sino a soli cinque punti di svantaggio nonostante un arbitraggio piuttosto discutibile, che non ha concesso neanche un tiro libero ai lariani per tutto il secondo tempo. Lo sforzo però non basta per espugnare il campo di una coriacea Di.Po, vincitrice col punteggio di 77-68.

“La salvezza diventa estremamente problematica – dichiara coach Tocalli – la partita non l’abbiamo persa per colpa degli arbitri, ma per il fatto che per 35 minuti non abbiamo giocato. Malissimo in difesa, soprattutto nel primo tempo. Sono deluso, mi aspettavo una partita diversa dove la mia squadra lottasse fino alla fine, ma loro sono stati sicuramente più pronti di noi”

DI. PO. VIMERCATE – TECNOADDA MANDELLO 77-68

PARZIALI: 26-16, 47-33, 62-47

MANDELLO: Radaelli 19, Niang 17, Ratti 9, De Gregorio 8, Combi 5, Puglisi 4, Balatti 3, Longhi 2, Marrazzo 1, Invernizzi, Lafranconi. All. Tocalli.