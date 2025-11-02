Basket Serie C. WBT Calolzio, altra vittoria

Battuta Viadana col punteggio di 61-55

OLGINATE – Mini striscia positiva per la WBT Calolziocorte. Battendo ieri Viadana Basket al PalaRavasio (61-55) la formazione lecchese ha collezionato la seconda vittoria casalinga consecutiva .

L’inizio di gara è su ritmi alti, ma nessuna delle due formazioni riesce a prendere il largo (16-16). Nella seconda frazione i ragazzi di coach Ivano Perego chiudono il portone – solo sei punti concessi ai mantovani – e si prendono un piccolo vantaggio a metà gara (30-22).

La ripresa gli ospiti dimostrano di non essere venuti a Olginate in gita e si rimettono in partita (44-42). Calolziocorte prova un nuovo strappo e a quattro minuti dalla fine ha dieci punti di vantaggio. Viadana rientra ulteriormente fino al meno quattro, ma non oltre, e i tifosi locali possono festeggiare una preziosa vittoria.

Ottima prova di Stefano Radaelli, 20 punti per lui.

“Dovevamo assolutamente vincere questa partita. Dovevamo farlo in qualsiasi modo e l’abbiamo fatto – dichiara coach Perego – in certi momenti sono riaffiorate le nostre paure, ma siamo stati bravi a cacciarle via. Adesso sappiamo bene cosa dobbiamo fare e non possiamo più non farlo”.

WBT CALOLZIOCORTE – VIADANA BASKET 61-55

PARZIALI: 16-16; 30-22; 44-42

CALOLZIOCORTE: Radaelli 20, Arnaboldi 14, Dal Barba 9, Bonfanti 5, Rusconi 5, Colosimo 4, Galli 4, Chillon, Gotti, Longhi, Ciobotariov Alexandr n.e, All. Perego