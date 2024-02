Basket Serie C. WBT Calolzio, ennesima sconfitta stagionale

Lecchesi sconfitti in casa dalla GMG Bottanuco (60-72)

Miglior marcatore Stefano Radaelli a quota 19 punti

OLGINATE – Una rimaneggiata WBT Calolzio chiude la prima fase con una sconfitta contro la GMG Bottanuco, in una partita che non contava nulla per nessuna delle due formazioni, in vista della seconda fase.

Calolzio parte molto bene (8-0) ma poi subisce il ritorno degli ospiti, che chiudono il primo quarto avanti di un punto (12-13). La squadra di coach Angelo Mazzoleni fatica nella parte centrale del secondo quarto e chiude fortissimo – parziale di sei punti consecutivi! – andando al riposo in vantaggio (33-30).

Nella ripresa il ritmo cala ulteriormente, con nessuna delle due squadre che preme mai sull’acceleratore. Calolzio resiste per tutto il terzo quarto (51-46) ma subisce un parziale di 2-13 all’inizio dell’ultima frazione, subendo un divario che non riuscirà più a colmare (60-72).

Miglior marcatore tra i lecchesi Stefano Radaelli a quota 19 punti.

“Dobbiamo approcciare le partite con un’altra mentalità – dichiara coach Mazzoleni – nella seconda fase sarà molto più dura”.

WBT CALOLZIOCORTE – GMG BOTTANUCO 60-72

PARZIALI: 12-13, 33-30, 51-46

CALOLZIO: Radaelli 19, Combi 12, Rusconi 10, Perego 6, Pirovano 5, Longhi 4, Meroni 2, Papini 2, Marabelli, Mazzoleni, Paduano. All. Mazzoleni.