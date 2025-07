Basket Serie C. WBT Calolzio, si riparte il 22 agosto

Raduno il 22 agosto

Il 6 e 7 settembre ritiro montano a Cepina

CALOLZIOCORTE – Ancora poco più di un mese e poi allenatori e giocatori della WBT Calolziocorte si ritroveranno per affrontare il campionato di Serie C. La stagione 2025/26 dei ragazzi di coach Ivano Perego prenderà il via col raduno del 22 agosto.

La grande novità del prossimo avvio di stagione sarà il ritiro in Valtellina. I calolziesi andranno infatti un fine settimana – il 6 e 7 settembre – a Cepina per un week end di allenamenti e di “team building”. Prima però ci sarà l’esordio in amichevole contro Villasanta, giovedì 4 settembre.

Al ritorno dalla Valtellina la WBT sarà impegnata nella sfida casalinga con Gorle (13 settembre) e la settimana successiva parteciperà al torneo Malacarne di Cermenate.

Il campionato di Serie C inizierà ufficialmente il fine settimana del 27 e 28 settembre.