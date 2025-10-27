Basket Serie C. WBT Calolzio, stop a Mantova

Calolziesi battuti 81-77

“Atteggiamento commovente dei miei giocatori” dichiara coach Perego

MANTOVA – La WBT Calolziocorte non dà seguito alla buona vittoria casalinga di mercoledì scorso contro Busnago e torna a casa da Mantova con un foglietto giallo. Non basta la super prova di Stefano Radaelli – 32 punti in serata – per evitare la sconfitta (81-77).

Nonostante le tante assenze, è Calolzio che parte meglio, doppiando gli avversari e poi mantenendo sei punti di margine alla dine del primo quarto (14-20). La seconda frazione è tutta per i padroni di casa, che ribaltano il match e vanno al riposo con tre punti di margine (37-34).

Il secondo tempo le squadre si affrontano a viso aperto ma nel finale San Pio X è più fredda dalla lunetta e porta a casa una vittoria preziosa.

“Mi viene in mente una sola parola per descrivere l’atteggiamento dei miei giocatori: commoventi – dichiara il coach – abbiamo ruotato a nove contro una signora squadra. Complimenti a Rinaldi che ha dimostrato tutta la sua classe non forzando nulla e segnando quando serviva. Spero che i miei ragazzi capiscano che con questo atteggiamento possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”

SAN PIO X MANTOVA – WBT CALOLZIOCORTE 81-77

PARZIALI: 14-20, 37-34, 55-54

CALOLZIOCORTE: Radaelli 32, Bonfanti 12, Dal Barba 12, Longhi 6, Gotti 5, Galli 4, Arnaboldi 3, Colosimo 2, Chillon 1, Parravicini n.e, All. Perego