Basket Serie C. WBT Calolzio travolta dalla Elle Erre Seriana

Lecchesi sconfitti di quasi quaranta punti (47-85)
“Una partita che non c’è mai stata” dichiara coach Perego
OLGINATE – La WBT Calolziocorte perde una sfida importantissima contro la Elle Erre Seriana e fallisce l’aggancio alla formazione bergamasca in classifica, restando a quota dieci punti.
Già nel primo quarto i calolziesi mostrano mani ghiacciate, con soli otto punti a segno (8-15). Nella seconda frazione le cose non migliorano per i ragazzi di coach Ivano Perego, con Seriana che allunga ulteriormente (23-40).
Nel secondo tempo le cose non migliorano e la situazione precipita ulteriormente con un ultimo quarto da 10-25, con Calolzio che alla fine perde di quasi quaranta punti (47-85).
Unico giocatore in doppia cifra è Stefano Radaelli a quota dieci punti.
“Se chiudiamo il primo quarto a 8 punti segnati e poi continuiamo a non segnare più per tutto il match, diventa difficile parlare di una partita che non c’è mai stata” dichiara un amareggiato coach Perego.
WBT CALOLZIOCORTE – ELLE ERRE SERIANA 47-85
PARZIALI: 8-15; 23-40; 37-60
CALOLZIOCORTE: Radaelli 10, Dal Barba 9, Bonfanti 5, Gotti 5, Arnaboldi 4, Colosimo 4, Rusconi 3, Ciobotariov 2, Longhi 2, Parravicini 2, Galli 1, Viganò. All. Perego