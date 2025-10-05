Basket Serie C. WBT Calolziocorte, altra sconfitta

Il New Basket Pisogne passa al PalaRavasio (81-96)

Inutili i 23 punti di Stefano Radaelli

OLGINATE – Iseconda gara e seconda sconfitta per la WBT Calolziocorte di coach Ivano Perego. L’esordio casalingo al PalaRavasio è stato rovinato dal New Basket Pisogne, vincitore per 81-96.

La gara inizia con Stefano Radaelli subito protagonista, autore di due canestri e un assist per il 7-6 iniziale. Calolzio prova a scappare via con un parziale di otto punti consecutivi a metà primo quarto (18-11) per Pisogne rintuzza e solo una tripla di Arnaboldi sulla sirena permetterà ai lecchesi di impattare (26-26).

Nella seconda frazione gli ospiti partono bene e la WBT sprofonda fino a toccare i quindici punti di scarto, andando negli spogliatoi con un pesante passivo (43-56).

Il terzo quarto inizia in maniera drammatica con un parziale di 0-11 che manda i lecchesi sotto di oltre venti punti. Calolzio riuscirà a ridurre lo svantaggio con un incisivo Radaelli – 26 punti per lui – ma senza mai riuscire veramente a impensierire i bresciani.

“Dobbiamo capire dove siamo finiti, che gli altri sono più grossi ed esperti e con poche squadre questi fattori si invertiranno – dichiara coach Perego – solo giocando con l’intensità che abbiamo messo nella seconda metà del terzo quarto possiamo giocarci le partite”.

PARZIALI: 26-26; 43-56; 60-74

CALOLZIOCORTE: Galli 2, Arnaboldi 14, Rusconi 13, Parravicini n.e, Gotti 8, Bonfanti 4, Ciobotariov n.e, Chillon 0, Colosimo 2, Longhi 4, Radaelli 26, Del Barba 8. All. Perego.