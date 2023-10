Basket Serie C. WBT Calolziocorte, altro stop

Quarta sconfitta consecutiva per i lecchesi

“Giocato bene per tre quarti e mezzo, dobbiamo migliorare in difesa”

BUSNAGO – Non si interrompe la striscia negativa dell’Enginux Calolziocorte. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni sono alla quarta sconfitta consecutiva e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Calolzio si presenta a Busnago senza Leonardo Meroni, e non è un’assenza da poco. I padroni di casa della Fortitudo ne approfittano per scappare via (18-9), ma già alla fine del primo tempo la partita è in sostanziale parità (31-27).

Dopo un terzo quarto interlocutorio, chiuso con un parziale di 19-19, la WBT resiste fino a metà dell’ultima frazione e poi crolla, perdendo di quindici lunghezze (78-63).

Migliori marcatori del match per i lecchesi il giovane Samuele Longhi e Ibrahim Niang, entrambi a quota 13 punti.

“Abbiamo giocato bene per tre quarti e mezzo, recuperando il match nel secondo quarto – dichiara coach Angelo Mazzoleni – purtroppo nell’ultimo quarto abbiamo subito un parziale pesante. Dobbiamo essere più convinti per tornare in palestra a lavorare e migliorare l’approccio difensivo.

FORTITUDO BUSNAGO – WBT CALOLZIOCORTE 78-63

PARZIALI: 18-9; 31-27; 50-46

CALOLZIOCORTE: Marabelli ne, Rusconi 10, Paduano 2, Pirovano 11, Mazzoleni, Castagna 2, Niang 13, Longhi 13, Perego 2, Radaelli 6, Combi 4. All. Mazzoleni