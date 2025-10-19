Basket Serie C. WBT Calolziocorte ancora ferma al palo

Sconfitta netta contro Seriana (83-67)

“Dobbiamo rompere il ghiaccio” dichiara coach Perego

SERIANA (BG) – Netta sconfitta per la WBT Calolziocorte sul campo della Seriana BK 75. Per i calolziesi è la quarta sconfitta consecutiva, in altrettante partite di campionato.

Il match tra le due squadre si decide già nel primo quarto. I lecchesi vengono letteralmente travolti da bergamaschi con un parziale di 32-12, che diventerà 53-34 a metà partita.

Nella ripresa Calolzio ha provato a dare segnali di vita, arrivando per un paio di volte a sfiorare la singola cifra di svantaggio. La formazione di casa però ha sempre mantenuto saldo il controllo sul match, vincendo col punteggio di 83-67.

Miglior marcatore per i calolziesi Arnaboldi con 18 punti.

“In questo momento dobbiamo tirare una riga, fare un bel respiro, svuotare la testa da tutte le paure e pensare alla prossima sfida di mercoledì contro Busnago – ha dichiarato coach Ivano Perego – sono convinto che serva rompere il ghiaccio, solo allora potremo vedere la vera squadra».

SERIANA BK 75 – WBT CALOLZIOCORTE 83-67

PARZIALI: 32-12; 53-34; 71-51

CALOLZIOCORTE: Arnaboldi 18, Rusconi 13, Radaelli 8, Longhi 7, Bonfanti 6, Chillon 6, Gotti 3, Colosimo 2, Dal Barba 2, Galli 2, Ciobotariov , Parravicini. All. Perego