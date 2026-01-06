Basket Serie C. WBT Calolziocorte, arriva il “regalo di Natale”

Aggiunto Mattia Viganò al roster

Prodotto del Basket Costa, ha esordito in A2 con Cantù

CALOLZIOCORTE – Il presidente Dario Brini ha fatto il “regalo di Natale” a coach Ivano Perego. I dirigenti della società calolziese si sono infatti accordati col talentuoso Mattia Viganò, prodotto del Basket Costa Masnaga da un paio di stagioni in orbita Pallacanestro Cantù.

Viganò ha svolto sostanzialmente tutto il percorso giovanile nella società di Bicio Ranieri, arrivando a giocare in Serie DR1 con la maglia del Basket Nibionno. Nel 2024 il classe 2006 è passato a Cantù, dove ha disputato il campionato U19 Eccellenza e ha pure avuto l’occasione non solo di esordire in Serie A2, ma anche di segnare un canestro.

In questo campionato 2025/26 Viganò è tornato a vestire la maglia di Nibionno e ha proseguito ad allenarsi con Cantù, senza mai essere convocato in partita. “Aver avuto a Cantù la possibilità di allenarmi con professionisti di quel livello mi ha sicuramente migliorato sia tecnicamente sia tatticamente ma soprattutto mi ha fatto crescere come persona” dichiara il giovane cestista.

L’ala lecchese preferisce comunque non fare proseliti. “Il mio nuovo numero di maglia sarà la 10 un bel numero visto che nel calcio è sempre stata quella del fantasista. Non amo fare promesse e pormi degli obiettivi perché mi mettono sotto pressione, posso però garantire che lavorerò sodo, suderò per la maglia e a fine stagione avrò la consapevole di avercela messa tutta per non avere rimpianti. Vi aspetto tutti al palazzetto”.

“Avevo chiesto alla società di andare sul mercato per allungare le rotazioni, avevamo bisogno di un quattro – dichiara coach Perego – Mattia era un po’ di tempo che l’avevamo adocchiato, ha accettato la nostra proposta e sono contento che sia arrivato, ci può dare atletismo, entusiasmo e voglia di fare. Lui vuole provare a giocare a livelli più alti e questi mesi in serie C saranno fondamentali. Ringrazio la società per lo sforzo, affronteremo il girone di ritorno consapevoli che dovremo fare più punti, ma ne abbiamo la possibilità”.