Basket Serie C. WBT Calolziocorte, Gorgonzola amarissimo

I lecchesi perdono di un solo punto (73-72)

“Meno complimenti e qualche punto in più” dichiara coach Perego

GORGONZOLA – Per la seconda settimana consecutiva la WBT Calolziocorte si vede sfuggire un importante foglietto rosa nel finale di gara. La vittoria sorride alla Far Networks Gorgonzola al termine di un match a lungo condotto dai calolziesi (73-72).

Calolziocorte parte senza alcun timore reverenziale contro una delle squadre che puntano alla promozione e al termine di un ottimo primo quarto ha quasi dieci punti di vantaggio (16-24). I padroni di casa rientrano nella seconda frazione ma la WBT è comunque in vantaggio (32-36).

Al termine di un terzo quarto interlocutorio (16-16) la gara diventa “punto a punto”. I calolziesi, sotto di una lunghezza nel concitato finale, avrebbero addirittura la possibilità di vincere il match per due volte ma non riescono a convertirla in punti.

“La delusione è tanta, dopo due partite giocate punto a punto contro squadre sulla carta più forti di noi – dichiara coach Ivano Perego – se da una parte è motivo per continuare a lavorare duro in settimana dall’altra fa rabbia. È arrivato il momento magari di prendere meno complimenti ma fare qualche punto in più”.

FAR NETWORK GORGONZOLA – WBT CALOLZIOCORTE 73-72

PARZIALI: 16-24; 32-36; 48-52

CALOLZIOCORTE: Galli, Arnaboldi 10, Rusconi 5, Parravicini n.e, Gotti 7, Bonfanti 18, Ciovbotariov, Colosimo, Longhi 11, Radaelli 6, Del Barba 15. All. Perego.