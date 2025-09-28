Basket Serie C. WBT Calolziocorte, inizio durissimo

Calolziesi sconfitti di trenta punti a Mazzano (99-66)

Miglior marcatore Radaelli con 17 punti

MAZZANO (BS) – Dura solo quindici minuti la gara tra La Fonte Mazzano e WBT Calolziocorte. I lecchesi faticano fin da subito e chiudono il match perdendo di oltre trenta punti (99-66)

Iniziare contro una delle candidate alla promozione non è certo semplice e Calolzio fatica fin dal primo quarto, chiuso con dieci punti di scarto (27-17). Nella seconda frazione la partita si spacca in due e Mazzano vola via, andando negli spogliatoi sul punteggio di 52-29.

Nella ripresa la formazione lecchese non riesce mai a rendersi pericolosa e il match scorre fino al 99-66 finale.

Miglior marcatore per i lecchesi Stefano Radaelli con 17 punti. Doppia cifra anche per Martino Rusconi (13) e Jacopo Bonfanti (12).

“Complimenti a Mazzano per quello che ha fatto vedere nella sfida odierna. Sono confermate le loro ambizioni di alta classifica -dichiara coach Ivano Perego – sapevo che non potevamo essere già arrivati dopo solo cinque settimane di preparazione. Siamo una squadra giovane, tanti dei miei ragazzi non hanno mai fatto la C o, se l’hanno fatta, magari non da protagonisti. Portiamo a casa quello che la partita ci ha detto e da lunedì si ritorna in palestra per crescere, sapendo che la stagione è lunga e il nostro destino lo costruiamo partita dopo partita avendo sempre ben chiaro quale deve essere il nostro obiettivo.”

La WBT esordirà settimana prossima in casa contro il New Basket Pisogne. Appuntamento sabato 4 ottobre alle 17.30.

LA FONTE MAZZANO – WBT CALOLZIOCORTE 99-66

PARZIALI: 27-17, 52-29, 77-48

CALOLZIOCORTE: Radaelli 17, Rusconi 13, Bonfanti 12, Gotti 5, Arnaboldi 4, Dal Barba 4, Longhi 4, Parravicini 4, Ciobotariov 2, Galli 1, Chillon, Colosimo. All. Perego.