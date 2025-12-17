Basket Serie C. WBT Calolziocorte, questa sera l’anticipo contro Mazzano

Anticipata la gara del 3 gennaio

Sabato i calolziesi sfideranno Ospitaletto

OLGINATE – Doppio impegno casalingo settimanale per la WBT Calolziocorte. Oltre alla partita di sabato 20 dicembre alle 17 contro la Tre Più Ospitaletto – l’ultima del girone d’andata – la formazione calolziese giocherà questa sera la prima gara del girone di ritorno, avversaria sarà La Fonte Mazzano.

“Entrambe le società hanno deciso che fosse meglio anticipare la partita oggi piuttosto che disputarla il prossimo 3 gennaio” dichiara coach Ivano Perego.

Le due sfide non saranno affatto semplici per la formazione calolziese: sia Mazzano che Ospitaletto fanno parte del gruppo delle seconde in classifica, a quota 22 punti, due lunghezze meno di Bottanuco. Calolzio, che ha perso in volata le ultime due partite – una proprio contro la capolista bergamasca – attualmente si trova al quattordicesimo posto con otto punti.