Basket Serie C. WBT Calolziocorte sconfitta a Gussago

I calolziesi perdono dopo un supplementare (86-78)

“Bravi a rientrare, bastava poco per vincere” dichiara coach Perego

GUSSAGO – Ennesima sconfitta esterna per la WBT Calolziocorte che, in questo inizio di stagione, non è ancora riuscita a ottenere una vittoria lontano dalle mura amiche. Questa volta i ragazzi di coach Ivano Perego hanno sfiorato il successo, perdendo solo ai tempi supplementari.

La partita resta in perfetto equilibrio per tutto il primo tempo (31-32). Nella ripresa sono i padroni di casa a provare la fuga buona, arrivando anche a ottenere la doppia cifra di vantaggio nella quarta frazione (62-50). Sull’orlo del baratro Calolzio si compatta e si lancia in una furiosa rimonta, arrivando a mettere il naso avanti a meno di un minuto dalla fine della partita, senza riuscire a chiuderla.

Nel supplementare i padroni di casa hanno più “birra” e chiudono il match sul punteggio di 86-78.

Tre giocatori in doppia cifra per i calolziesi: Stefano Radaelli (17), Martino Rusconi (14) e Alessandro Del Barba (13).

“Quando si va all’over time sono i dettagli che fanno pendere la partita da una parte o dall’altra – commenta coach Perego – nel nostro caso un paio di rimbalzi difensivi non catturati alla fine del quarto quarto hanno concesso i secondi tiri a loro e sono stati bravi a sfruttarli. Siamo stati molto bravi a rientrare dalla doppia cifra contro una squadra così esperta, peccato perché bastava davvero poco per portare a casa la vittoria”.

YES BASKETBALL GUSSAGO – WBT CALOLZIOCORTE 86-78 (d.t.s)

PARZIALI: 15-15; 31-32; 54-50; 74-74

CALOLZIOCORTE: Galli 6, Arnaboldi 9, Rusconi 14, Parravicini n.e, Gotti 4, Bonfanti 6, Ciobotariov n.e, Chillon, Colosimo 2, Longhi 7, Radaelli 17, Del Barba 13. All. Perego.