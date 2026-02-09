Basket Serie C. WBT Calolziocorte sconfitta all’over time

Il Gruppo Saviola Viadana vince 73-65

“Una buona base su cui continuare a lavorare” dichiara coach Ronconi

VIADANA (MN) – Esordio gagliardo ma senza lieto fine da capo allenatore per coach Christian Ronconi sulla panchina della WBT Calolziocorte. I lecchesi hanno impegnato seriamente il Gruppo Saviola Viadana, perdendo solamente ai tempi supplementari (73-65).

Viadana approfitta di una partenza lenta della WBT per scappar via nel primo quarto (20-13), Calolzio però non è venuta in gita e lo dimostra con un sontuoso secondo quarto, andando negli spogliatoi con un punti di vantaggio (31-32).

I ragazzi di coach Ronconi sopravvivono a un terzo quarto di siccità offensiva – soli sei punti segnati! – e ritrovano la via del canestro nel momento più importante, compreso il cesto che ha mandato il match all’over time.

Nel supplementare i padroni di casa scappano via e lasciano a Calolzio un amaro foglietto giallo.

“Resta il rammarico per il risultato, ma anche la consapevolezza di aver lottato fino alla fine e di avere una base solida su cui continuare a lavorare per cercare di ritrovare presto i due punti e muovere la classifica” dichiara il coach valtellinese.

GRUPPO SAVIOLA VIADANA – WBT CALOLZIOCORTE 73-65

PARZIALI: 20-13, 31-32, 44-38, 59-59

CALOLZIOCORTE: Radaelli 21, Longhi 15, Arnaboldi 10, Galli 7, Viganò 6, Bonfanti 2, Del Barba 2, Gotti 2, Colosimo, Chillon n.e, Ciobotariov n.e, Rusconi n.e, All. Ronconi