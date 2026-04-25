Basket Serie C. WBT Calolziocorte, stasera iniziano i play-out

Si comincia alle 21 a Busnago

“Queste partite valgono un’intera stagione” dichiara coach Ronconi

CALOLZIOCORTE – Due partite da vincere per poter restare un altro anno in Serie C, questo l’obiettivo della WBT Calolziocorte di coach Christian Ronconi. La società del presidente Dario Brini ha osservato da spettatrice interessata il primo turno di play-out per capire chi sarebbe stata l’avversaria del secondo turno.

A contendere il posto ai calolziesi saranno i cestisti della Fortitudo Busnago, con l’ex Davide Perego come centro titolare. Il record stagionale tra le due formazioni è di una vittoria a testa, con Calolzio che ha difeso il PalaRavasio lo scorso ottobre (63-60), ma è caduta in casa dei brianzoli (84-75) a fine gennaio.

“Ci troveremo di fronte un avversario di altissimo livello – dichiara Ronconi- Busnago è una squadra solida, esperta, costruita con equilibrio e profondità in ogni reparto. Hanno fisicità, talento e soprattutto attitudine a partite di questo peso specifico. Possono contare su soluzioni offensive varie, su una difesa aggressiva e su giocatori abituati a gestire la pressione. Non concedono molto e puniscono ogni errore, qualità che nei playout fanno spesso la differenza”.

La serie inizierà oggi alle 21 sul campo di Busnago. Gara 2 si giocherà mercoledì 29 aprile alle 21 al PalaRavasio di Olginate e l’eventuale gara 3 sabato 2 maggio, sempre a Busnago.

“Saranno sfide durissime, probabilmente gli episodi e i dettagli faranno la differenza ma in queste partite da dentro fuori è così – conclude coach Ronconi – è arrivato il momento della verità, queste ultime partite valgono un’intera stagione e scenderemo in campo senza paura, rispettando l’avversario, ma con la convinzione di potercela giocare con chiunque”.