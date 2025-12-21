Basket Serie C. WTB, nulla da fare contro Ospitaletto

Calolziesi sconfitti 56-85

“Partita vera solo per due quarti” dichiara coach Perego

OLGINATE – Il girone d’andata si chiude con una netta sconfitta per la WBT Calolziocorte. La Tre Più Ospitaletto si rivela troppo forte per i ragazzi di coach Ivano Perego, penalizzati dall’assenza di Stefano Radaelli, infortunatosi nella sfida infrasettimanale.

Già nel primo quarto si vede la differenza tra le due formazioni (13-23). Calolziocorte prova a resistere nella seconda frazione ma gli ospiti vanno comunque negli spogliatoi con oltre dieci punti di vantaggio (40-29).

Nella ripresa i bresciano danno il colpo di grazia nel terzo quarto – in cui la WBT segna solo dieci punti – per allungare ulteriormente nell’ultima frazione, vincendo con quasi trenta punti di scarto (56-85).

“Partita vera solo per due quarti, poi le basse percentuali del secondo tempo e l’energia dei nostri avversari hanno fatto la differenza” dichiara uno sconsolato coach Ivano Perego.

Con questa sconfitta Calolzio chiude il girone d’andata con 8 punti, a quattro punti di distanza dal nono posto che garantirebbe la salvezza diretta, occupato dal San Pio X Mantova. I mantovani hanno però due partite in meno dei calolziesi, quella che giocheranno oggi in casa contro Casalasco e il primo turno del girone di ritorno, che Calolzio ha anticipato lo scorso mercoledì.

WBT CALOLZIOCORTE – TRE PIÙ OSPITALETTO 56-85

PARZIALI: 13-23; 29-40; 39-59

CALOLZIOCORTE: Galli, Arnaboldi 18, Rusconi 9, Parravicini 3, Gotti 3, Bonfanti 7, Ciobotariov, Chillon n.e, Colosimo 4, Longhi 4, Del Barba 6. All. Perego.