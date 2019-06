Basket Serie D. Cambio a Vercurago, arriva coach Gianluca Motta

Cambio in panchina per i coguari

Coach Monti rinuncia per motivi familiari

VERCURAGO – La Medinmove Vercurago cambierà guida tecnica a partire dalla stagione 2019/20. Le strade tra la società lecchese e coach Michele Monti si separano al termine di un campionato incredibile, dove i giovani coguari sono riusciti ad agguantare l’ottavo posto in classifica e a partecipare ai Play Off con una squadra composta da soli Under.

I dirigenti della Medinmove avrebbero volentieri proseguito il percorso con coach Michele Monti, ma l’allenatore lecchese ha scelto di rinunciare all’incarico per motivi familiari. Tra i potenziali candidati è stato scelto il nome di coach Gianluca Motta, veterano delle panchine nel territorio lariano, lo scorso anno a Osnago in Serie D.

“La rinuncia di Michele per motivi familiari ci ha obbligato a cercare un nuovo allenatore e abbiamo scelto di puntare sull’esperienza di coach Motta, che conosco e stimo da diversi anni. Il progetto non cambia di una virgola e resterà quello di far crescere i giovani. Spero che il cambio di coach potrà diventare uno stimolo per tutti i ragazzi che sceglieranno di giocare per noi il prossimo anno” ha dichiarato il presidente Fabio Gatti.

Il nuovo allenatore, sentito telefonicamente, mostra grande entusiasmo per il nuovo incarico. “Per me è un onore esser stato scelto per un progetto entusiasmante come quello di Vercurago – dichiara coach Motta – lavorerò con una dirigenza che conosco da anni. Ho visto la squadra in un paio di occasioni lo scorso anno ed è una formazione che mi dà energia. Sono carico e non vedo l’ora di mettermi al lavoro.”

Dirigenti e giocatori e nuovo allenatore della Medinmove si troveranno mercoledì 12 giugno per fare la conta in vista della nuova stagione.