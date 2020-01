Basket Serie D. Festa doppia per Pescate e Vercurago

L’Autovittani batte la capolista

Vittoria agevole per i coguari

BERGAMO – L‘Autovittani Pescate “batte un colpo” e lo fa alla grande, espugnando il campo della capolista Basket Brembate Sopra con grande autorità.

L’inizio di gara è fulmineo per gli uomini di coach Antonio Jesu, che partono con energia e chiudono il primo quarto doppiando i quotati avversari (11-21). Nella seconda frazione l’Autovittani arriva anche a sfiorare i venti punti di vantaggio, andando al riposo in controllo (26-39).

Durante la ripresa la musica non cambia di una nota. Brembate sopra si avvicina, ma senza mai dare l’idea di poter portare a casa il match. L’Autovittani può festeggiare un foglietto rosa inaspettato, vincendo col punteggio di 66-75.

Diciotto punti a testa per Alessandro Mazzieri e Riccardo Rotta.

“Lo avevo detto settimana scorsa, che questa squadra può vincere con tutti. In settimana ci siamo allenati bene e i frutti si sono visti. Speriamo che questa vittoria ci sia morale, in modo da affrontare con la giusta grinta il girone di ritorno” ha dichiarato coach Antonio Jesu.

BASKET BREMBATE SOPRA – AUTOVITTANI PESCATE 66-75

PARZIALI: 11-21, 26-39, 47-55

PESCATE: Mazzieri 18, Motta 5, Fargetta, Fazio, Dokka, Colombo 4, Rotta 18, Nasatti 15, Longhi 3, Ghislanzoni 12. All. Jesu.

VERCURAGO – La Medinmove Vercurago chiude la striscia di tre sconfitte consecutive e inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno, vincendo la gara casalinga contro la Pallacanestro Cabiate.

Dopo un primo quarto interlocutorio (12-10), la Medinmove scappa via grazie al talento di Luca Colosimo, autore di undici punti nella sola seconda frazione (29-21).

Nella ripresa fa il suo esordio in neo acquisto Christian Fontana, e l’ex Calolzio porta da subito grande abnegazione difensiva, unita a qualche pregevole “zingarata” offensiva. Vercurago tocca il più quattordici (47-34), ma si inceppa contro la zona avversaria. A cavallo degli ultimi due quarti Cabiate piazza un parziale di dieci punti consecutivi, approfittando di sei minuti di siccità offensiva della Medinmove.

A far ripartire i coguari ci pensa la difesa e Marco Lomasto, autore di due importantissimi canestri da oltre l’arco che hanno lanciato la Medinmove verso il 63-45 finale.

“Sono contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro in difesa. Purtroppo in attacco le nostre percentuali non sono ancora ottimali, dobbiamo migliorare. Sono molto soddisfatto anche dell’esordio di Fontana” ha dichiarato coach Gianluca Motta.

MEDINMOVE VERCURAGO – PALLACANESTRO CABIATE 63-45

PARZIALI: 12-10, 29-21, 47-40

VERCURAGO: Pozzi 7, Monte 8, Cazzaniga 9, Garota 2, Colosimo 14, Ghirlandi 1, Lomasto 11, Figini 2, Fontana 9, Radaelli, Molgora, Combi. All. Motta