Mandello, Civatese e Vercurago tentano la scalata in CSilver.

Lotta per salvarsi l’Autovittani Pescate.

LECCO – Finita la stagione regolare, restano ancora quattro le lecchesi in campo: Tecnoadda Mandello, Edilcasa Civatese e Medinmove Vercurago sognano una cavalcata verso la Serie C Silver, l’Autovittani Pescate insegue la permanenza in Serie D, dopo la retrocessione e il ripescaggio ottenuto alla fine dello scorso campionato.

Partiamo dai Play Off che, come detto, vedono tre lecchesi al via. Mandello si presenta in forma, dopo una stagione contraddistinta da diversi problemi fisici. I lariani si troveranno contro la USSA Nova Milanese, un avversario piuttosto ostico.

“Sono la nostra nemesi – dichiara coach Marco Pozzi – giocano molto aggressivi, senza ruoli specifici e corrono molto. Dobbiamo affrontarli col giusto atteggiamento per evitare problemi, indirizzando le partite già nel primo tempo.”

Oltre a Mandello, anche la Civatese nutre qualche legittima speranza di promozione in Serie C Silver, dopo l’ennesimo campionato ai vertici. I grigiorossi si troveranno contro l’incognita Lomazzo, con la possibilità di trovare al secondo turno quella Leoniana che li eliminò lo scorso anno.

Vercurago è già contenta di aver centrato l’ottavo posto e la San Maurense sembra fuori portata per i ragazzi di coach Michele Monti. “Sarà una battaglia difficile, loro sono molto fisici sugli interni e con Fossati gran direttore d’orchestra, con lunga esperienza in serie B. Noi giocheremo al massimo delle nostre possibilità e lo faremo, come sempre, per poter portare a casa la vittoria.”

Per quanto riguarda i Play Out, Pescate dovrà affrontare La Sportiva Gavirate, una formazione che ha ottenuto solo due vittorie nel girone di ritorno. Coach Luca Lorenzon, con qualche problema a livello di quintetto base, punta “sulla voglia” per motivare i propri giocatori. “Nei Play Out bisogna essere compatti, il turno spesso non viene vinto da chi è più bravo, ma da chi non vuole assolutamente perdere.”

L’appuntamento per le formazioni lecchesi con la prima partita è per venerdì 26 – giocheranno in casa Mandello e Pescate, fuori Vercurago – e domenica 28 per l’Edilcasa Civatese, h. 18.00. Mercoledì primo maggio il ritorno, con la sola Vercurago a giocare fra le mura amiche. Eventuale terza partita di spareggio il week end successivo.