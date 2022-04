Basket Serie D. Vittorie esterne per Civatese e Pescate

Troppo forti i Canarins per la Medinmove Vercurago

26 punti in 25 minuti per il pescarese Cala

CAVENAGO – L’Edilcasa Civatese ottiene una fondamentale vittoria sul campo di Cavenago, agganciando la squadra rivale al terzo posto in classifica con trenta punti.

La formazione di casa fa valere la fisicità nel primo quarto (17-16) con la Civatese in scia. Nella seconda frazione Daniele Castagna – 22 punti alla fine – prova a controbattere agli scatenati Lanza e Trassini, ma è comunque Cavenago ad andare al riposo in vantaggio (37-33).

La squadra locale allunga nell’ultima frazione e la Civatese sprofonda. Un fallo terminale su Fabio Panzeri – fuori dalla partita – fa ritrovare sprint ai grigiorossi. Nell’ultimo quarto in campo ci sono solo i civatesi (9-29 il parziale) che ottengono una preziosa vittoria col punteggio di 64-75.

“Partita straordinaria nell’ultimo quarto: 9-29 fuori casa contro la terza in classifica non è banale – dichiara coach Marco Brusadelli – abbiamo tenuto duro per tre quarti ma, nel finale, abbiamo dimostrato di averne di più.”

CAVENAGO – EDILCASA CIVATESE 64-75

PARZIALI: 17-16; 37-33; 55-46

CIVATE: Castagna D. 12, Rotta 12, Castagna F. 10, Maver 7, Castelletti 5, Castelnovo 4, Panzeri 4, Bosso, Brusadelli, Negri. All. Brusadelli.

BREMBATE SOPRA – Prestazione maiuscola dell’Autovittani Pescate. La formazione di coach Davide Figini ha espugnato il difficile campo di Brembate Sopra col punteggio di 66-76

Gli ospiti partono forte, alternando le difese e mandando in confusione l’attacco avversario. I pescatesi chiudono i primi dieci minuti in ampio vantaggio (14-25) e non mollano neanche nella seconda frazione (28-39).

Nella ripresa la squadra lecchese mantiene il vantaggio grazie alla super prestazione di Mathias Cala, autore di 26 punti in soli 25 minuti di gioco.

“Abbiamo l’atteggiamento giusto per affrontare il finale di stagione. Abbiamo guadagnato subito un vantaggio che abbiamo difeso fino alla fine. Loro si sono avvicinati un paio di volte, ma non abbiamo mai perso il controllo. Stiamo dimostrando di potercela giocare con tutte” dichiara coach Figini.

BREMBATE SOPRA – AUTOVITTANI PESCATE 66-76

PARZIALI: 14-25; 28-39; 45-54

PESCATE: Porcato, Mitula, Butti 12, Puglisi 2, Cala 26, Chiappa 9, Tentori 13, Colombo 6, Paganoni, Bartesaghi 8, Invernizzi, Suzani.

VERCURAGO – Niente da fare per la Medinmove Vercurago. La formazione di coach Alessandro Ciceri si deve inchinare alla capolista Agrate Canarins, squadra che ha perso una sola volta in stagione ed è ancora imbattuta nella fase di classificazione.

La prima frazione Agrate mette subito le cose in chiaro (16-24), Vercurago può solo mettersi in scia e limitare i danni (34-46).

Nel terzo quarto i padroni di casa riescono a scendere sotto la doppia cifra di vantaggio, ma è solo un fuoco di paglia. Agrate controlla il match e vince col punteggio di 59-74.

Miglior marcatore per i lecchesi Stefano Combi a quota 14. Doppia cifra anche per Alessandro Albenga (11).

“Loro sono uno squadrone. Hanno un giocatore completamente fuori categoria, più altri giovani di ottimo livello – dichiara coach Ciceri – si poteva fare qualcosa in più ma quello che mi interessava era mantenere quello che avevamo fatto la settimana scorsa, come voglia e impegno in campo. Adesso dobbiamo vincere a Dalmine e sperare nei risultati degli altri per poter arrivare ai play-off”.

MEDINMOVE VERCURAGO – AGRATE CANARINS 59-74

PARZIALI: 16-24; 34-46; 50-59

VERCURAGO: Combi 14, Cazzaniga 6, Garota 2, Albenga 11, Bianchi 8, Motta 2, Lomasto 7, Gnecchi 2, Butta 7, Capelli, Marchesi A., Grilli. All. Ciceri