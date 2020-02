Basket Serie D. Vittorie per Vercurago e Civate

Vercurago batte Tavernerio

Civate espugna il campo di Brembate Sopra

VERCURAGO – Vittoria sofferta per la Medinmove Vercurago contro il Basket Tavernerio. La squadra lecchese si schianta contro la zona e rischia una clamorosa beffa nel finale.

Il primo quarto è sostanzialmente un soliloquio lecchese. Vercurago segna i primi dodici punti del match e chiude il primo quarto in vantaggio (21-11). Nel secondo Tavernerio si arrocca dietro una fastidiosa zona, ma i coguari resistono grazie ai guizzi di Thomas De Gregorio – otto punti nel quarto – andando al riposo in tranquillo vantaggio (41-33).

Nella ripresa Tavernerio incredibilmente si rilancia. Vercurago ha ancora nove punti di margine a quattro minuti dalla fine, ma otto punti filati dei comaschi – con due triple di Romanò – li rimettono prepotentemente in partita. A dieci secondi dalla fine lo stesso Romanò avrebbe addirittura la tripla del potenziale sorpasso, ma non la converte in punti.

Vercurago ne approfitta e chiude il match sul punteggio di 71-68.

Grande prova di Lorenzo Pozzi, autore di una gara da 17 punti e 18 rimbalzi.

MEDINMOVE VERCURAGO – BASKET TAVERNERIO 71-68

PARZIALI: 21-11, 41-33, 53-50

VERCURAGO: Pozzi 17, Monte 16, Figini 6, Fontana 8, Combi 3, Ghirlandi 3, De Gregorio 10, Garota 8, Lomasto, Cazzaniga, Colosimo, Molgora. All. Motta

BREMBATE SOPRA – Torna alla vittoria l’Edilcasa Civatese e lo fa espugnando il difficile campo del Basket Brembate Sopra di coach Stefano Bissola.

I grigiorossi si presentano in terra orobica senza il lungo Andrea Corti, miglior giocatore della scorsa partita. Il primo tempo è per i locali (29-27), ma nella ripresa i lecchesi mostrano di che pasta sono fatti, ribaltando il match.

L’Edilcasa ha due punti di vantaggio a pochi secondi dalla fine ma, grazie a due tiri liberi, Brembate manda tutto all’over time.

Nel supplementare Consonni e Capovilla trascinano i civatesi alla vittoria col punteggio di 60-67.

“Oggi contava solo vincere. Non abbiamo fatto una grande partita in attacco, quest’anno stiamo tirando male rispetto al passato. Ma la difesa ci ha salvato” dichiara coach Marco Brusadelli a fine match.

BASKET BREMBATE SOPRA – EDILCASA CIVATESE 60-67 (d.t.s)

PARZIALI:12-8; 29-27; 40-43, 54-54

CIVATE: Panzeri 18, Butta 14, Castagna D. 13, Consonni 6, Castelnuovo 6, Capovilla 4, Galli 4, Negri 2, Castelletti 0, Bosso 0, Maver 0, Castagna P. 0