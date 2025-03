Basket Serie DR1. Alla WBT il “big match” con Erba, Civatese sconfitta

Nella vittoria al PalaErba (60-75)

Grigiorossi battuti a Villasanta (72-52)

ERBA – La WBT Calolziocorte espugna il campo del Le Bocce Erba nella sfida tra prima e seconda in classifica. I lecchesi, a cinque giornate dalla fine della stagione regolare, fanno un passo forse decisivo per guadagnarsi il primo posto.

La sfida è molto intensa dal punto di vista agonistico, ma Calolzio è comunque brava a mantenere il controllo del match, sin dal primo quarto (17-20). I calolziesi allungano ulteriormente alla fine della seconda frazione, andando al riposo con oltre dieci punti di vantaggio (32-43).

Nella ripresa Erba prova a variare le difese, ma la WBT non si fa impressionare e riesce sempre a mantenere un distacco oltre la doppia cifra, vincendo col punteggio di 60-75.

“Ai ragazzi ho chiesto solo di giocare come sapevano e di fare le cose che sapevano fare, a fine partita li ho ringraziati per quello che hanno messo in campo – dichiara coach Ivano Perego – siamo sempre stati avanti e siamo stati bravi anche contro i loro cambi difensivi, difendendo forte e non concedendo canestri facili. Oggi abbiamo giocato da squadra vera”.

LE BOCCE ERBA – WBT CALOLZIOCORTE 60-75

PARZIALI: 17-20; 32-43; 46-61

CALOLZIOCORTE: Butti 7, Longhi 16, Paduano 7, Meroni 5, Galli 2, Radaelli 15, Mazzoleni, Crippa 6, Casati 17, Colosimo, Marchesi. All. Perego.

VILLASANTA – Non basta un buon primo quarto all’Edilcasa Civatese per espugnare il difficile campo di Villasanta. I grigiorossi partono bene ma poi si smarriscono e crollano nella ripresa.

Il primo quarto è tutto di marca lecchese (13-20) ma purtroppo sarà un fuoco di paglia. Villasanta prende il comando del match con un parziale di 24-8 nei secondi dieci minuti e non lo molla più, allungando progressivamente fino al 72-52 finale.

Inutile la buona prova balistica di Filippo Tentori, autore di 18 punti.

“Non siamo arrivati a questa partita con le energie mentali necessarie, nella parte centrale della partita le percentuali al tiro sono state troppo basse per restare attaccati.” dichiara coach Marzo Pozzi.

BASKET VILLASANTA – EDILCASA CIVATESE 72-52

PARZIALI: 13-20; 37-28; 55-34

CIVATE: Tentori 18, Minari S.10, Corti 7, Galli 6, Bianchi 4, Iuculano 4, Rotta 2, Castagna 1, Negri, Casadei, Brusadelli, Minari L. All. Pozzi.