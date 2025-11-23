Basket Serie DR1. WBT Calolziocorte, secondo successo in fila

Battuta la Bellini Gorle (71-60)

“Successo nato dalla solidità difensiva” dichiara coach Perego

OLGINATE – Seconda vittoria consecutiva per la WBT Calolziocorte. Dopo aver espugnato il campo di Cernusco mercoledì sera, sabato i calolziesi hanno difeso il PalaRavasio dall’assalto della Bellini Gorle.

Per tutto il primo tempo la partita è in sostanziale equilibrio. Gorle chiude il primo quarto avanti di una sola lunghezza (19-20) ma Calolzio è brava a ribaltare le sorti del match già nella seconda frazione (36-33).

Dopo i 33 punti concessi nel primo tempo, la WBT stringe ulteriormente le maglie difensive e allunga progressivamente già nel terzo periodo, conquistando una doppia cifra di vantaggio (54-44) che difenderà fino alla fine del match (71-60).

“Il successo nasce dalla solidità difensiva: la squadra ha concesso pochissimo, rompendo i meccanismi offensivi avversari e costringendo Gorle a soluzioni difficili – dichiara coach Ivano Perego -. La compattezza del gruppo e la capacità di restare “sul pezzo” hanno permesso di costruire un vantaggio che si è consolidato nel corso della gara”.

WBT CALOLZIOCORTE – BELLINI GORLE 71-60

PARZIALI: 19-20; 36-33; 54-44

CALOLZIOCORTE: Galli 2, Arnaboldi 2, Rusconi 3, Parravicini n.e, Gotti 2, Bonfanti 19, Ciobotariov, Colosimo, Longhi 12, Radaeli 19, Del Barba 12. All. Perego.