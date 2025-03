Basket Serie DR1. WBT senza problemi, inciampa la Civatese

Calolzio vince contro Cusano Milanino (79-56)

Edilcasa superata dal Le Bocce Erba (56-78)

OLGINATE – Ennesima prova di forza stagionale per la WBT Calolziocorte di coach Ivano Perego. La sfida tra i calolziesi e la CSC Cusano Milanino è durata meno di un tempo, coi padroni di casa che hanno vinto col punteggio di 79-56.

Dopo cinque minuti equilibrati (8-7) è la WBT a prendere il largo. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 20-12, nel secondo i lecchesi straripano e i milanesi spariscono dal campo (49-20).

Poco da dire sulla ripresa, venti minuti di puro “garbage time” in cui coach Perego allunga le rotazioni e Cusano riesce a rendere meno amara la sconfitta (79-56).

Miglior marcatore per la WBT Stefano Radaelli con 21 punti. 12 per Simone Paduano. Nota negativa l’infortuno di Martino Rusconi, problemi al polpaccio per lui.

“Nei primi due quarti abbiamo fatto vedere quello che è il nostro potenziale – dichiara coach Perego – la partita si è sostanzialmente chiusa alla fine del primo tempo”.

WBT CALOLZIOCORTE – CSC CUSANO MILANINO 79-56

PARZIALI: 10-14; 20-28; 30-41

LECCO: Longhi 9, Paduano 12, Butti 7, Meroni 3, Galli 7, Radaelli 21, Mazzoleni 8, Rusconi, Crippa 3, Casati 6 ,Marchesi 3

CIVATE – L’Edilcasa Civatese si deve inchinare al Le Bocce Erba, seconda forza del campionato. I lecchesi combattono per un tempo e poi cedono il passo ai comaschi nella ripresa.

L’inizio di gara è combattuto, ma è Erba a scappar via alla fine del primo quarto (18-25), mantenendo lo stesso divario a metà gara (32-39).

Il secondo tempo il Le Bocce allunga, approfittando di qualche errore difensivo dei grigiorossi. Nell’ultimo quarto l’Edilcasa prova a riavvicinarsi, ma non arriverà mai sotto la doppia cifra di svantaggio, perdendo col punteggio di 56-78.

Unico civatese in doppia cifra Daniele Castagna, 17 punti per lui.

“Abbiamo perso troppi palli e sprecato ai tiri liberi, contro squadre così questi errori li paghi” dichiara coach Pozzi.

EDILCASA CIVATESE – LE BOCCE ERBA 56-78

PARZIALI: 18-25; 32-39; 39-56

CIVATE: Castagna 17, Tentori 9, Bianchi 8, Corti 8, Negri 7, Minari 5, Casadei 2, Iuculano 1, Bosso, Minari L., Brusadelli, Lomasto. All. Pozzi.