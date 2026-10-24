Basket Serie DR3. Carpe Diem, al Lavello non si passa

Vittoria nel derby contro Galbiate (64-57)

“Una buona partita contro una squadra che è scesa tanto di livello” dichiara coach Missaglia

CALOLZIOCORTE – La Carpe Diem Calolziocorte si mette in tasca il derby contro la Due Vi Galbiate, nella prima partita stagionale al nuovo Lavello, recentemente ristrutturato.

Calolzio prende subito in mano la partita fin dal primo quarto (15-12), allungando ulteriormente nella seconda frazione (29–22).

Nella ripresa il distacco tra le due formazioni resta sostanzialmente identico. I ragazzi di coach Luca Missaglia difendono il vantaggio e portano a casa una preziosa vittoria casalinga (64-59).

“È stata una buona partita contro una squadra che, oggettivamente, è scesa tanto di livello e a cui oggi mancava qualcuno. Abbiamo fatto un po’ fatica all’inizio, ma siamo stati sempre davanti e in controllo, senza cali di ritmo nonostante loro avessero due giocatori che segnavano da tre punti. Nei momenti decisivi la squadra c’era”.

CARPE DIEM CALOLZIOCORTE – DUE VI GALBIATE 64-57

PARZIALI: 15-12; 29-22; 47-41

CALOLZIOCORTE: Invernizzi A. 12, Savazzi B. 11, Monte L. 10, Brusadelli M. 9, Bonacina M. 5, Torri R. 5, Baldissarri P. 5, Porcaro L. 4, Suzani A. 2, Bonacina A. 1. All: Missaglia