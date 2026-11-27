Lecchesi sconfitti a Lissone (64-43)

14 punti per Lorenzo Monte

LISSONE – Prosegue la serie negativa della Carpe Diem Calolziocorte. La società lecchese ha perso giovedì 26 novembre in casa del Campagnola Don Bosco Lissone, seconda forza del campionato, subendo la quinta sconfitta consecutiva.

Il primo quarto è tutto dei padroni di casa, chiuso sul punteggio di 19-8. Lissone non ha problemi a gestire il margine guadagnato nei primi dieci minuti e allunga ulteriormente durante i restanti tre quarto, vincendo la gara col punteggio di 64-43.

Da segnalare la buona prova del rientrante Lorenzo Monte, autore di 14 punti.

“Siamo partiti ancora male – dichiara coach Luca Missaglia – nel primo quarto abbiamo preso un parziale, poi abbiamo provato a mettere in pratica il lavoro fatto inallenamento e i risultati si sono visti. Terzo e quarto quarto sono stati migliori. Sicuramente si sono viste cose positive, soprattutto in difesa. Siamo una squadra e dobbiamo giocare di squadra”.

CAMPAGNOLA DON BOSCO LIVORNO – CARPE DIEM CALOLZIOCORTE 64-43

PARZIALI:

CALOLZIOCORTE: Monte 14, Invernizzi 11, Brusadelli 9, Moltrasio 3, Porcaro 2, Bonacina 2, Harel Yohan 2. All. Missaglia.