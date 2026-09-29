Basket Serie DR3. Il presidente Brini presenta la stagione

Costi troppo elevati dietro alla rinuncia alla Serie C

“Risultati importanti dalla sinergia con altre società”

CALOLZIOCORTE – Una vittoria sudate e meravigliosa e poi l’improvvisa scelta di rinunciare ai diritti della Serie C, ripartendo dai giovani e dalla DR3.

La Carpe Diem Calolziocorte è stata per anni un punto fermo della pallacanestro lecchese di alto livello, grazie all’impegno del presidente Dario Brini. Proprio lui ha messo l’ultima parola prima di cliccare il “reset” e ripartire.

Il massimo dirigente calolziese spiega i motivi della scelta. “Il motivo principale è la continua crescita dei costi di gestione. Abbiamo dovuto ridimensionare i nostri obiettivi. Dal 1990 non ci siamo mai tirati indietro davanti alle sfide e questa decisione ci è dispiaciuta molto. Tuttavia non potevamo permetterci di fare un passo più lungo delle nostre gambe. Era necessario prendere una strada sostenibile per garantire continuità al progetto”.

“Fare attività sportiva con una forte valenza sociale è sempre stato centrale per noi. Lo dimostra tutta la nostra storia. Abbiamo sempre cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi del territorio e di collaborare con altre realtà per offrire opportunità concrete ai giovani – prosegue il presidente – ho sempre creduto che la collaborazione fosse più importante della difesa dei piccoli orticelli. Già quasi quarant’anni fa lavoravamo per creare sinergie tra società, in un periodo in cui spesso prevaleva la contrapposizione. Su questo fronte abbiamo ottenuto risultati importanti.”

La nuova Calolzio ripartirà dai giovani e dal palazzetto del Lavello, una maniera per ridurre ii costi divenuti molto rilevanti. La garanzia è quella di mantenere l’impegno preso ormai quarant’anni fa, “per aiutare i giovani del territorio a emergere”.