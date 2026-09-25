Basket Serie DR3. La Carpe Diem riparte da coach Luca Missaglia

Il coach lo scorso anno era alla Pol. Rovinata

“L’obiettivo è fare il meglio possibile, dando spazio a chi porta impegno e costanza”

CALOLZIOCORTE – La Carpe Diem Calolziocorte riparte da coach Luca Missaglia, ex allenatore della Pol. Rovinata. I dirigenti calolziesi hanno scelto l’allenatore lecchese per il nuovo ciclo, dopo aver rinunciato la scorsa primavera alla Serie C.

“La nostra squadra è composta da giovani che tengono al nome che portano sulla divisa, affiancati da senior che hanno dato piena disponibilità per accompagnarli nella crescita. L’identità è prettamente giovanile ma l’obiettivo è crescere insieme, soprattutto dal punto di vista mentale – dichiara l’allenatore – non ci siamo dati obiettivi di classifica. Vogliamo lavorare ogni settimana per arrivare pronti alla partita, migliorando un pezzo alla volta. Oltre agli Under 19 abbiamo tanti ragazzi del 2007, 2006 e 2005: sono giovani, hanno bisogno di fiducia e di minuti. Per me l’obiettivo è fare il meglio possibile dando spazio a tutti quelli che portano impegno e costanza”.

Missaglia si è formato all’Aurora San Francesco, passando poi per la Lecco Basket Women e la Polisportiva Valmadrera. Nelle ultime due stagioni ha allenato la Pol. Rovinata.

“Abbiamo svolto una parte importante di atletica che continueremo per tutta la stagione grazie al preparatore Lorenzo. Parallelamente abbiamo iniziato a lavorare con la palla per aiutare i giovani a fare quel salto mentale necessario in campo e per portare in ritmo i seniores – prosegue – siamo un po’ indietro come ritmo partita, anche perché siamo in tanti agli allenamenti e non sempre riusciamo a mantenere intensità alta per tutti. Ma abbiamo già delle idee chiare su come sistemare questo aspetto”.

Tra le avversarie principati individuate ci sono Galbiate e Mandello. “Nel nostro girone ci sono squadre con molta esperienza, spesso con una media età doppia rispetto alla nostra. L’insidia principale è la preoccupazione dei più giovani di non sentirsi all’altezza, ma sono sicuro che supereremo questo ostacolo partita dopo partita”.

L’esordio per Calolzio è previsto il prossimo 2 ottobre sul campo di Monticello.