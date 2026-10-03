Basket Serie DR3. Mandello e Calolzio, buona la prima

Calolzio espugna il campo di Monticello (61-68)

Mandello batte Triuggio (56-54)

CALOLZIOCORTE – Il nuovo corso della Carpe Diem Calolziocorte comincia con una vittoria esterna sul campo della Pol. Monticello (61-68). Protagonista della partita la guardia Lorenzo Monte, 22 punti per lui.

Calolzio cava un buon break alla fine del primo tempo (32-39), ma questo non basta per scoraggiare gli avversari. Monticello prova a rientrare con la zona e si rimette in partita.

Nel finale sono i calolziesi ad avere la meglio, ottenendo il primo foglietto rosa della stagione.

“I ragazzi si sono comportati bene e hanno seguito le mie indicazioni sia in attacco sia in difesa – dichiara coach Luca Missaglia -una nota molto positiva è stata la possibilità di dare spazio a tutti i giocatori: questa sera avevamo tanti ragazzi del 2007 e tutti hanno risposto presente. È stato un buon esordio davanti al presidente, che era molto contento.”

POL. MONTICELLO – CARPE DIEM CALOLZIOCORTE 61-68

PARZIALI: 19-23; 32-39; 41-46

CALOLZIOCORTE: Monte 22, Invernizzi 11, Brusadelli 11, Savazzi 10, Porcaro 5, Montrasio 2, Colombo 2, Suzani 1, Bonacina 1. All. Missaglia.

MANDELLO DEL LARIO – La neo promossa D’Avino Consulting Mandello inizia col piede giusto il campionato di Serie DR3 battendo i Lambers Triuggio all’ultimo respiro (56-54).

Mandello sfrutta una buona condizione fisica per partire a fionda, ma Triuggio non è venuta sul Lario per fare la parte della comparsa. I mandellesi controllano il match, gli ospiti riescono a rientrare e pareggiare nel finale, senza però completare la rimonta.

Da segnalare purtroppo l’infortunio alla caviglia di Cristiano Pozzi. Verrà valutato nei prossimi giorni.

“Oggi di positivo c’è la vittoria e il fatto che siamo riusciti a vincere nonostante i soli 56 punti segnati. – commenta coach Claudio Cortiana – Ci sono moltissimi aspetti su cui dobbiamo ancora lavorare e posso dire che siamo un po’ più indietro rispetto a dove volevamo essere”.

D’AVINO CONSULTING MANDELLO – LAMBERS TRIUGGIO 56-54

PARZIALI: 21-16, 32-21, 40-36

MANDELLO DEL LARIO: Carissimi 4; Zucchelli; Lollini 4; Lafranconi; Gaddi 6; Rossani 5; Panzeri 6; De Gregorio 16, Borsani; Scala 7; Antoniani 6; Pozzi 2. All. Cortiana.