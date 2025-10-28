Basket Serie DR3. Olginate Ok, Aurora Ko

La NP Olginate ha espugnato il campo di Carnate (54-76)

Aurora sconfitta in casa da Ornago (66-85)

CARNATE – Ampia vittoria per la formazione di DR3 della NP Olginate. I ragazzi di coach Marzio Puglisi hanno sofferto un tempo e poi dilagato nella ripresa, vincendo di oltre venti punti (54-76).

Nei primi venti minuti di gioco Olginate fatica a trovare fluidità, ma comunque mette nel cesto carnatese quaranta punti e va al riposo in vantaggio (33-40).

Dopo un terzo quarto interlocutorio, nell’ultima frazione i lecchesi aumentano ritmo e intensità, allungando progressivamente fino al più ventidue finale (54-76)

Miglior marcatore del match Fiore con 13 punti.

“Abbiamo assistito, in una prima parte, ad un contatto fisico molto alto, spesso a discapito della fluidità del gioco. E questo ci ha penalizzati, spezzato il nostro ritmo offensivo – dichiara coach Puglisi – la squadra è rimasta sempre molto concentrata ed unita, e quando abbiamo iniziato a velocizzare il gioco, è uscita la maggior tecnica da parte di Olginate, trovando canestri importanti, allungando decisamente, chiudendo la partita anzi tempo.

SIGI BASKET CARNATE – NP OLGINATE 54-76

PARZIALI: 19-20; 33-40; 47-55; 54-76

OLGINATE: Defendi 5, Meani 5, Motta 8, Sottocorno 6, Panzeri 7, Manzoni 6, Fiore 13, Gilardi, Marchesi 10, Balossi 6, Losa 8. All. Puglisi.

CALOLZIOCORTE – Sconfitta casalinga per l’Aurora San Francesco di coach Marco Brusadelli. Gli aurorini sono stati superati dallo Starch Nino Ronco Ornago con quasi venti punti di margine.

Dopo un inizio propositivo, Ornago mette subito le mani sulla partita e va negli spogliatoi in completo controllo (25-43).

La ripresa vede un Aurora più incisiva. I lecchesi si lanciano in una rimonta un passo alla volta, arrivando sino a otto punti di scarto a quattro minuti dalla fine, ma non oltre.

Nel finale Ornago vola via e riporta il vantaggio vicino al “ventello”.

Miglior marcatore tra i lecchesi Bassani con 22 punti.

“All’ inizio siamo partiti bene ma poi siamo subito sprofondati – dichiara coach Brusadelli – nel terzo quarto siamo risaliti piano piano ma loro sono scappati via alla fine. Dobbiamo crescere tanto in difesa, dove siamo lacunosi”.

AURORA SAN FRANCESCO – STARCH NINO RONCO ORNAGO 66-85

PARZIALI: 12-16; 25-43; 48-61

LECCO: Bassani 21, Angeli G. 9, Mataloni 7, Castagna 7, Paruzzi 5, Corti 4, Rossi 4, Fezzi 4, Ravasio 2, Gianoli 2 , Gerosa 1, Molinari. All. Brusadelli