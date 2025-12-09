Basket Serie DR3. Olginate senza problemi, l’Aurora perde il “derby”

La NPO batte Vimercate (92-61)

L’Aurora sconfitta dai Rhinos Robbiate (55-65)

OLGINATE – Ampia vittoria per la formazione di DR3 della NP Olginate, allenata da coach Marzio Puglisi. I lecchesi hanno battuto di oltre trenta punti la DI.PO Vimercate.

In una gara spigolosa, Vimercate resiste solo un quarto (27-23). A partire dalla seconda frazione la NPO prende il possesso della partita e al riposo lungo il vantaggio è ben oltre la doppia cifra (52-37).

Poco da dire sulla ripresa, in cui Olginate prima vola via e poi subisce un rientro degli ospiti, che non scenderanno mai sotto la doppia cifra di svantaggio. Alla fine la gara si chiuderà su un amplissimo 92-61.

Ben sei olginatesi in doppia cifra, guidati dai 15 punti di Oriana.

“È stata una partita molto fisica, a tratti al limite della legalità, e questo l’ha resa tutt’altro che semplice” dichiara coach Puglisi a fine gara.

NP OLGINATE – DI.PO VIMERCATE 92-61

PARZIALI: 27-23; 52-37; 73-48

OLGINATE: Motta 13, Manzoni 14, Defendi 3, Losa 6, Fiore 11, Marchesi 4, Meani 13, Gilardi, Panzeri 2, Balossi 5, Oriana 15, Sottocorno 11

CALOLZIOCORTE – Pesante sconfitta per l’Aurora San Francesco nel derby contro i Rhinos Robbiate, reduci da sette sconfitte consecutive. I rossi si sbloccano proprio al Lavello contro la formazione aurorina, vincendo 55-65.

Fin da inizio gara è Robbiate a mantenere il pallino del gioco. L’Aurora difende bene ma segna pochissimo e il primo tempo si chiude sul punteggio di 29-34.

Nella ripresa Robbiate guadagna dieci punti di scarto e poi subisce la rimonta aurorina. I ragazzi di coach Marco Brusadelli arrivano a tre punti di distanza a tre minuti dalla fine, ma non oltre.

“Nonostante una buona prestazione difensiva, abbiamo faticato tanto in attacco” ammette il coach civatese.

AURORA SAN FRANCESCO – RHINOS ROBBIATE 55-65

PARZIALI: 10-13; 29-34; 42-53.

