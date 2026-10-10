Basket Serie DR3. WBT Calolziocorte, pesante sconfitta a Biassono

Netta sconfitta per i calolziesi (82-42)
Il bomber Lorenzo Monte infortunato
BIASSONO– Dura tre minuti la sfida tra Basket Biassono e la Carpe Diem Calolziocorte, il tempo in cui è rimasto in campo il bomber Lorenzo Monte.
Uscita la guardia lecchese, la formazione di coach Luca Missaglia non è più stata in grado di rimanere in partita contro i brianzoli.
Il primo quarto si è chiuso sul punteggio di 23-12 e i punteggi sono andati progressivamente avanti su questa falsa riga, con Calolziocorte che si mantiene a circa la metà dei punti avversari, fino al punteggio finale di 82-42.
Miglior marcatore per la Carpe Diem Marco Brusadelli con 16 punti.
“Avevamo preparato bene la partita e questa sfortuna ci ha condizionato – dichiara coach Missaglia – fino a quel momento la partita era in equilibrio, poi i ragazzi hanno subito il colpo e si è spenta la luce. Non essendo abituati a un campionato senior hanno fatto fatica a livello mentale. Nel terzo quarto è migliorato un pochino il gioco, ma ormai la differenza era parecchia. L’augurio è che l’infortunio di Lorenzo non sia così grave»
BASKET BIASSONO – CARPE DIEM CALOLZIOCORTE 82-42
PARZIALI: 23-12; 45-21; 65-33
CALOLZIOCORTE: Brusadelli 16, Porcaro 7, Monte 5, Invernizzi 4, Mono 4, Savazi 2, Bonacina 2, Corrado 2. All. Missaglia.
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