Basket Serie. WBT Calolziocorte, ultimo quarto fatale

Calolziesi sconfitti 76-69 sul campo di Pisogne

“Trasformare la frustrazione in energia positiva” dichiara coach Perego

PISOGNE – Brutta sconfitta per la WBT Calolziocorte sul campo della Rizzi Pisogne. La formazione di coach Ivano Perego viene rimontata nell’ultimo quarto dai bresciani e superata in classifica. Con la contemporanea vittoria di Busnago, i calolziesi attualmente si trovano all’ultimo posto del girone D, in coabitazione coi fortitudini.

Il primo tempo delle due squadre è assolutamente equilibrato, coi padroni di casa che lo chiudono in vantaggio di un solo punto (36-35).

Calolziocorte sembra prendere il controllo della partita nella terza frazione, ma questo non è bastato. L’ultimo quarto i lecchesi smarriscono la via del canestro e Pisogne ne approfitta per prendere il largo e vincere il match 76-69.

“Nonostante la delusione, non è il momento di piangersi addosso. La squadra ha dimostrato compattezza, spirito di sacrificio e capacità di restare dentro la partita fino alla fine. Qualità che rappresentano una base solida su cui costruire il lavoro delle prossime settimane – ha commentato Ivano Perego- il gruppo è determinato a reagire e a trasformare la frustrazione per questa sconfitta in energia positiva”.

RIZZI PISOGNE – WBT CALOLZIOCORTE 76-69

PARZIALI: 14-14; 36-35; 48-53

CALOLZIOCORTE: Radaelli 25, Bonfanti 18, Dal Barba 7, Rusconi 7, Arnaboldi 4, Longhi 3, Galli 3, Viganò 2, Colosimo, Gotti, Ciobotariov n.e, Parravicini n.e, All. Perego