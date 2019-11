Basket SerieD. Ancora sconfitte per Vercurago e Pescate

Vercurago si arrende a Brembate mentre Pescate viene sconfitta dall’Ars Rovagnate

Seconda sconfitta consecutiva per entrambe

VERCURAGO – Seconda sconfitta consecutiva per la Medinmove Vercurago. I coguari perdono in maniera nella sul campo del Basket Brembate Sopra, squadra allenata dall’ex coach di Mandello Stefano Bissola.

Nel primo quarto sono i coguari a farsi preferire, chiudendo avanti di tre punti. Già dalla seconda frazione però la formazione bergamasca prende in mano il boccino grazie all’esperienza di Zanchi e Mazzoleni (46-39).

La Medinmove arranca nel terzo quarto (66-49), ma parte a razzo nell’ultimo. I ragazzi di coach Gianluca Motta per un ciuffo d’erba non arrivano sotto la doppia cifra di distacco, ma la tripla del meno sette – sputata dal ferro – sarà il canto del cigno. Brembate riprende il controllo del match e lo chiude senza ulteriori problemi (83-63).

“Oggi non abbiamo difeso bene e, soprattutto, non abbiamo attaccato di squadra. Per vincere queste partite dobbiamo salire di livello” ha dichiarato coach Gianluca Motta.

BASKET BREMBATE SOPRA – MEDINMOVE VERCURAGO 83-63

PARZIALI: 19-21, 46-39, 66-49

VERCURAGO: Pozzi 12, Ghirlandi 10, Combi 3, Monte 19, Colosimo 4, Cazzaniga 4, Redaelli 2, Garota 4, Figini 3, Molgora 2, Perillo, Marchesi. All. Motta

CESANA BRIANZA – Ennesima sconfitta casalinga per l’Autovittani Pescate. La formazione di coach Antonio Jesu non è ancora riuscita a trovare il primo foglietto rosa della stagione sul campo di casa, cedendo il passo all’ARS Rovagnate.

Pescate recupera gran parte degli assenti di settimana scorsa, ma gli avversari possono schierare in campo l’ex Gimar Lecco Roberto Marinello. Dopo un primo quarto in sostanziale pareggio (18-21), Rovagnate prende decisamente il controllo del match nel secondo, andando negli spogliatoi con un discreto margine (31-45).

Nella ripresa Pescate non riesce mai a rendersi pericolosa, perdendo col punteggio di 57-79.

“La partita è durata un quarto – dichiara coach Antonio Jesu – purtroppo la mia squadra oggi è scesa in campo poco decisa, lottando troppo poco. Anche i lunghi oggi non hanno fatto il solito lavoro a rimbalzo, da loro voglio più presenza.”

AUTOVITTANI PESCATE – ARS ROVAGNATE 57-79

PARZIALI: 18-21, 31-45, 50-63

PESCATE: Mazzieri 2, Fargetta, Doka, Santoro 9, Puglisi 12, Brusoni 2, Colombo 5, Rotta 10, Nasatti 10, Longhi 4, Ghislanzoni 3. All. Jesu